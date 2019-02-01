不用淚搶台鐵票！「北花直達客運」要來了　車程3.5小時就能到

▲北花客運要來了，公路總局公告3路線供業者申請，後續將配合蘇花改全線通車時程正式上路。（圖／蘇花改工程處提供）

記者賴文萱／台北報導

往返花東地區將有新選擇！公路總局1日公告「台北-花蓮」公路客運路線供有意願業者申請，將開放「基隆─國道5號─花蓮市」、「板橋─國道5號─花蓮市」及「南港－國道5號-花蓮市」3條國道客運路線，預估全程僅3.5小時就能到達。上路時程將配合蘇花改全線通車時間，預估2020年春節前就能正式啟動。

過去花東民眾僅能依靠自行開車及台鐵的花東線往返台北及花蓮，受限於台鐵運量花東線車票總是一票難求，加上舊蘇花公路安全問題，東部民眾返鄉之路顯得格外艱辛。公路總局持續進行蘇花改工程，全線預計2019年底達通車標準，2020年春節前正式通車。

▲蘇花改蘇澳至東澳路段已開放大客車通行，成東部公共運輸新里程。（圖／公路總局提供）

為考量民眾回家的安全與需求，要致力達成「公路到那裏，公共運輸就到那裏」之無縫目標，2月1日起先公告開放路線徵求有意願業者經營。經評估旅客需求及地方縣市政府建議後，將開放「基隆─國道5號─花蓮市」、「板橋─國道5號─花蓮市」及「南港－國道5號-花蓮市」3條國道客運路線。

公路總局運輸組組長劉育麟指出，上開北花往返客運路線，全程預計約3個半小時即可抵達，2月1日起公告希望有意願經營業者提出申請，公路總局就能先行展開作業，屆時配合蘇花改全線通車，就能一併啟動。