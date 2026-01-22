　
華信旺季將優先加密澎湖、金門航班　高雄-馬祖也可望增班

▲▼華信航空推出今天限定一天全航線現折800元優惠 。（圖／華信提供）

▲華信航空。（圖／華信提供）

記者周湘芸／台北報導

華信航空今宣布，今年2、3月將再從法國引進2架ATR新機，預計上半年完成現階段ATR 2.0機隊引進計畫，13架飛機全數到齊。今年將優先以旺季加密本島往返澎湖、金門離島班次服務，並評估將高雄-馬祖航線增至每周2班。

華信航空指出，ATR2.0機隊配備升級型發動機，具備高效、節油及低排碳等優點，較前一代機型可節省至少3%燃油消耗，並相對減少二氧化碳排放，有助提升營運效能與環境友善，後續將配合華航集團窄體機隊運能規劃，視市場需求彈性調整供給。

華信航空董事長陳大鈞表示，華信航空深耕國內離島航線，目前從台北、台中、高雄出發的國內及離島航線總共達11條。展望2026年，因應市場需求及機隊規模，將優先以旺季加密本島往返澎湖、金門離島班次服務，並視情況提供離島居民及旅客更完整的航網服務。

華信航空總經理莊明哲表示，高雄-馬祖航線自去年6月以每周一班開航後，旅遊旺季及暑假期間，平均載客率約9成左右；進入冬季市場淡季，載客率約降至5至6成左右。考量本島南部往返馬祖基本旅運需求，今年3月底第13架ATR航機引進後，將適時評估高雄-馬祖航線增至每周2班。

華信航空也說，今年2月13日至23日春節疏運期間，包含正、加班機共規劃營運1,234架次，其中澎湖、金門離島等約占94%，本島花蓮、台東約占6%，提供超過7萬7千個座位數。

另外，為滿足離島居民往返本島及跨島旅遊需求，立榮假期日前也宣布新增「離島居民優惠」線上訂購功能，提供澎金馬居民機加酒優惠商品，同時簡化購票流程，旅客可以自由搭配航班與飯店，或選擇不同航點進出。

國內線票價估今年變貴　華信航空已送件「盼至少漲10%」

國內線機票價格26年未檢討，隨著人事成本增加、購買新飛機，華信航空今表示，票價調整案去年11月底已經送到民航局，預計今年上路，初估成本增加20%，希望至少調漲10%，且希望一般民眾改採浮動票價，離島居民維持優惠票價。

華信航空「離島辦年貨」機票1368元起　指定機加酒行程買一送一

快訊／華信、立榮明天馬祖航班全取消　金門航班18:00前停飛

華信航空今全航線折800元　台灣虎航飛日本1799元起

耶誕跨年防隨機攻擊再發生　華信航空祭3措施加密巡檢

