影／春節首波返鄉潮下午湧現　連假首日5地雷路段曝光「開車時間多3倍」

記者賴文萱／台北報導

長達9天的春節連假即將展開，高公局預估下午3點後國道就會出現首波返鄉潮，再加上遇上下班車潮，都會區路段車多。周六連假第一天，全天車流量為110百萬車公里，高公局也揭露首日「5大塞車地雷路段」，行車時間會是平常的3倍。

▲春節連假國道首日「北部南下」車流預報。（圖／高公局提供）

高公局交通管理組組長卓明君表示，預估今天下午3點後會開始出現比較明顯的車流，但不至於造成壅塞，只是加上下班時段的車潮，都會區路段會出現車多現象。但連假首日上午8點後，國道會陸續湧現車潮，高公局預估全日交通量為110百萬車公里，其中南下為62百萬車公里、北上為48百萬車公里，幾個路段會出現瓶頸。

▲春節連假國道首日「中部南下」車流預報。（圖／高公局提供）

2/2（周六）國道重點易壅塞路段

「國1南下」：

10-12時，楊梅-新竹系統（行車時間是平常3倍）

10-12時，彰化系統-埔鹽系統（行車時間是平常3倍）

「國3南下」：

10-12時，三鶯-關西（行車時間是平常3倍）

14-16時，烏日-霧峰（行車時間是平常3倍）

「國5南下」：

10-12時， 南港系統-坪林（行車時間是平常3倍）

▲春節連假國道首日「北部北上」車流預報。（圖／高公局提供）

高公局也預測，南下以國1彰化系統至埔鹽系統為例，於2/2連假第一天至2/8初四中午時段均有壅塞情形，但壅塞時段不盡相同；而北上以國1北上西螺-埔鹽系統為例，於2/7初三至2/10初六下午均有壅塞情形，但壅塞時段亦不盡相同，建議使用這些路段之用路人可避開壅塞時段，改搭乘公共運輸或改行駛替代道路。

▲春節連假國道首日「中部北上」車流預報。（圖／高公局提供）