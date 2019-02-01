　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

直播／長榮鞠躬道歉坦承疏失！洋男列關懷名單「若合法將拒載」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲
 

記者賴文萱／台北報導

長榮航空日前發生一位外籍旅客要求空服員協助如廁，引發爭議，對於此事及後續相關議題，長榮航空1日上午10點召開記者會，長榮航空發言人柯金成一開頭帶頭鞠躬表示歉意，聲明全文如下。法保室副總經理許惠森表示，現在目前公司判斷上，「我們不再提供服務給這個乘客。

空服本部副總經理陸玉娟回應，不提供服務餐飲餵食、廁所如廁、座位上便溺以及醫療等服務，空服員可以依規定拒絕規定，當空服員面對旅客不合理的要求，該拒絕的就要拒絕，目前只能規範一些流程，讓員工在未來可以因應。她說，「公司也不會因為這樣懲處你，以往都沒有因為這部分究責，以後也不會。」

在關懷名單部分，柯金成解釋，黑名單這三個字所有公司都不會去提，關懷名單必須提供特殊服務，像是單獨飛行的小孩，這位旅客去年5月要求協助，以後搭機一定要有陪同者，2位組員已經到航警局提告，列在關懷名單裡面，這個在美國法案裡會涉及人權問題，輪椅旅客沒有牽涉飛安問題。

▲▼長榮航空針對「外籍旅客要求空服員協助如廁」說明，發言人柯金成帶領一級主管鞠躬道歉。（圖／記者林敬旻攝）

▲長榮航空針對「外籍旅客要求空服員協助如廁」說明，發言人柯金成帶領一級主管鞠躬道歉。（圖／記者林敬旻攝）

一名身障白人男性1月19日搭乘長榮航空，因體型過胖，聲稱不能獨立上廁所，要求空服員協助如廁。過程中強逼空服員幫忙脫褲子，甚至要求空服員要幫他擦屁股。該名空服員事後身心嚴重受創，就醫後被診斷患急性壓力症候群，至少要停飛3星期。

對於此事，長榮連日來僅對外發表文字聲明，強調「員工是公司的資產」、「空服員對於旅客提出無理、過分要求可予以拒絕」、「將進一步調查該名旅客是否涉及性騷擾行為」、「正找美國律師研議拒載」等，並未正式出面公開說明。

▲▼長榮航空發言人柯金成針對「外籍旅客要求空服員協助如廁」說明。（圖／記者林敬旻攝）

▲長榮航空發言人柯金成針對「外籍旅客要求空服員協助如廁」說明。（圖／記者林敬旻攝）

桃園市空服員職業工會則表示，事發超過十天，目前已有2位當趟空服員向長榮航空公司提出公傷假申請，並由工會和公司陪同，赴航警局完成備案程序，擬對該外籍乘客提出相關告訴。工會強調，此事不能以個案視之，需建立更完善的職場保護機制才是久遠之計，期許長榮航空能提出拒載或其它有效替代方案，並採取必要法律行為，且應給予當事空服員事後的支持與保護，儘速核予公傷假。

▲▼ 長榮航空空服員被騷擾協助乘客如廁事件 。（圖／記者周書羽攝）

▲長榮航空空服員被騷擾協助乘客如廁事件。（圖／記者周書羽攝）


長榮航空聲明稿全文：

日前一位外籍旅客要求空服員協助如廁及相關議題，長榮航空經多方查證後，今(1)日特別澄清錯誤的訊息並解除大眾的疑惑，對於此事件造成社會大眾的紛擾，以及員工所承受的壓力，在此表達最誠摯的歉意。

一、查證相關控訴，釐清事件始末

根據1月21日桃園市空服員職業工會所發的新聞稿及其在記者會上表示，這名外籍人士「多次有脫序行為」、「去年5月直接便溺在座位上」...等控訴，經過查證，事實的真相是這名外籍旅客過去幾年搭乘過長榮航空20個航段的班機都沒有脫序行為，直到去年5月在搭乘本公司由北美經台北到東南亞的航班時，因健康因素求助空服員幫忙如廁並擦拭臀部，當下被空服員婉拒，這名旅客轉而尋求同班機的旅客幫忙，順利解決如廁的問題，因此並沒有在座位上便溺的狀況，也沒有如桃空職工所言全機旅客忍受十幾小時惡臭的情形，這在該趟航程服務的事務長(CP)的報告中寫得十分清楚。

這位旅客在去年5月搭機後，直到今年1月才再度搭乘本公司班機，同樣是搭乘本公司由北美經台北到東南亞的航班，在北美到台北航段中，提出二次協助如廁擦拭臀部的需求，第一次由事務長協助擦拭臀部，第二次則由男性巡航機長替他擦拭，航機在桃園機場轉機時，因該旅客有輪椅需求，地勤人員替其推輪椅前往候機室等待時，旅客要求兩位男性航勤同仁協助如廁，在台北往東南亞的航程中，該旅客則並未提出如廁需求。

旅客去年已列為需要關懷旅客名單

本公司在該旅客去年5月搭機後，也依據事務長的報告，將這名旅客列為需要協助關懷名單中，提供日後第一線人員服務該名旅客時參考，然系統設定對此種需要關懷的旅客名字採精準比對，也就是連姓名中的空格都要完全相同，故此次因系統未比對出該名旅客，才會沒有在第一時間提醒空服人員，對此空服部門已在內部會議中向空服員說明，相關部門也已針對此事進行內部檢討及修改系統，目前已完成相關的系統修正，不會讓這種情況再次發生。

二、遵守法規並採取因應措施

為何不直接將旅客列為拒載名單

將旅客列為不提供服務名單，皆有特定原因，且須很嚴謹的審查機制，也必須考量國際間相關的法律規定，非公司得任意為之，如：航空公司不得因旅客無法自理而拒載，甚至不能因其未能有看護陪同而拒載，否則有違反美國交通部（DOT）PART 382 法案-身障反歧視相關條款(Nondiscrimination On The Basis Of Disability In Air Travel)之虞。
根據目前事証，日後本公司除有依法不得不提供服務之情形外，擬不再提供運送服務給這名旅客。但就算在一定要提供服務的情形下，公司也一定會做好相應準備，不會再讓組員或其他乘客受到騷擾或委屈。

已採取因應措施，提供空服員友善職場

長榮航空基於保護空服員以及人道立場考量，將會請律師與旅客聯繫，以有條件的方式載運，明白告知旅客本公司班機上無法提供的服務事項，以及請其務必有陪同人員可以協助其特殊照顧需求，避免類似的事件再發生。

 在與空服員的內部會議中，對於此案也有許多討論，也再次地向空服員表達對於旅客不合理的要求，是可以拒絕的，即便後續公司接到旅客抱怨，一直以來從未責難或懲處組員，未來當然也不會。

三、以行動來展現公司對員工的關懷

得知事件發生立即關懷當事人以及相關組員在1月19日BR15 班機抵台當晚，郭姓同仁來電表示當天服勤時，乘客要求協助如廁乙事，使其感到心裡受傷，欲心理輔導、申請公傷及留停，空服本部主管獲悉此事件後，當晚立即聯繫郭姓同仁表達關心，之後分別以電話、e-mail、FB Messenger及line…等方式，持續與此事件相關空服員聯絡，表達公司的慰問之意，同時表示公司願意提供後續的協助。至今與相關同仁多次聯繫，未來仍會持續的關懷以及提供各項協助，不會間斷。其中郭姓同仁在桃空職工所召開的記者會中提到，本公司只追問當班機事務長旅客照片來源、未曾關心組員並非事實，公司在事發後，第一時間主動聯繫該航班事務長，表達關懷與慰問，後續也多次聯繫，確認是否需要協助諮商或申訴。其後才因媒體刊出旅客坐在空服員座位的照片，由於旅客坐在空服員座位可能有違反飛航法規之虞，因此在關心事務長的狀況時，也同時釐清現場狀況，並未有任何責怪之意。

公傷假有一定的申請程序，公司會依法核放

在這事件當中，共計有7位空地勤同仁參與協助，其中有2位認為身心受傷需要申請公傷假，因公傷假須依勞保局的規定才能核放，故本公司第一時間就已先讓當事人請假休息，相關證明可後補，公司也會協助依程序提出公傷假申請，並依勞保局的判定核放公傷假。

已經陪同當事人向旅客提出告訴

從事發至今，公司除了多次關懷當事人外，也提供心理諮商，並已經在1月30日及31日陪同二位當事人提出告訴，如果當事人有其他需要協助之處，公司也會盡力幫忙。

遺憾旅客行程被公開 已向航警局備案

日前有人爆料這位外籍旅客將於5月再度搭乘本公司班機返回美國，本公司對所有旅客行程都不便透露。但是這個爆料已經引起眾多旅客也擔心自己的個資及行程被任意公開，紛紛打電話向本公司抗議。因此案已經涉及洩漏個資及業務機密等嚴重違法行為，長榮航空已經向航警局報案，交由警方後續處理，以保護所有旅客權益及公司業務機密。

全力守護公司聲譽及員工尊嚴

長榮航空對組員遭遇本次事件感到遺憾與不捨，針對導致本次事件發生的相關疏失，公司也會虛心檢討、積極處置，確保未來不會再發生類似的事件。

長榮航空提供旅客完美服務理念不變，但也絕不容許任何旅客傷害員工的尊嚴，在本次事件中，公司也絕對會秉持相同的精神來維護員工的尊嚴，提供當事人相關的協助。

長榮航空近30年來在國際間累積卓越的聲譽，都是公司上下一體，齊心努力的成果，因此長榮航空一向將員工視為公司最珍貴的資產。過去幾年，即便面對國際間航空業營運日益嚴峻的環境，公司還是持續努力提升員工的福利與工作條件，無非就是希望所有員工都能以身為長榮航空的一員為榮。未來長榮航空仍會以此為目標繼續努力，也希望各界能給長榮航空及我們的員工更多的支持與鼓勵。

其他人也看了...

機上遭洋男逼幫擦屁股　受害2長榮空服員已赴警局備案擬提告

「被逼幫擦屁股」長榮空姐患急性壓力症候群　醫囑至少停飛3星期

受害空姐「幫洋男脫褲」崩潰就醫　長榮航空：正找美國律師研議拒載

不是第一次強逼空服員！200kg白人「惡劣事蹟」全爆　曾直接尿在座位上

強逼空服員擦屁股噁胖白人被起底　「曾搭長榮航空20多次」

空服員遭200kg老外強逼幫脫褲子、擦屁股　長榮航空回應了！

ET快訊
台灣第一對成功分割連體嬰　哥哥張忠仁腦溢血過世享年42歲
G級摩鐵公主露半球甜喊：換男友不如換房間　高雄粉絲暴動了
長榮駁斥「空姐遭逼脫褲擦屁」4說法　洋男已列關懷名單
為演乞丐...林依晨親身「台北車站行乞」全身弄髒

關鍵字：長榮航空,桃園市空服員職業工會,空服員

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／遭4倍大洋男強逼幫脫褲擦屁　2受害長榮空姐警局備案準備提告了

快訊／強度升級！大陸冷氣團快閃　北東低溫狂掉剩13度、周五有感濕冷

影／3000小黃「路過」政院！癱瘓北車交通　怒槓不解決Uber下一次就找總統

影／12縣市再冷一夜！續發10℃低溫特報　負北極震盪凍春節？氣象局回應了

影／一周天氣出爐！周四前「一路回暖飆28度」　年前最後上班日北東再變天

快訊／冷氣團強襲「最凍時刻來臨」　台南以北18縣市低溫暴跌探8℃

幫4倍大噁洋男脫褲　長榮空姐出面淚訴：每次回想都是傷害

影／受害空姐「幫洋男脫褲」崩潰就醫　長榮航空：正找美國律師研議拒載

不是第一次強逼空服員！200kg白人「惡劣事蹟」全爆　曾直接尿在座位上

快訊／空服員遭200kg老外強逼幫脫褲子、擦屁股　長榮航空回應了！

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

Selina約會小11歲男星　心動告白：很喜歡那個男孩

時速120km撞飛中線左轉騎士　超駭人影片曝光網蓋千樓吵翻

《限時好友》工具人不想只做朋友！　橫跨那條線吧GOGOGO

業務交新車秒悲劇！少女心碎　中途撞「粉色保時捷」要賠百萬

大鵬灣新景點「海上教堂」 春節試營運海上見證愛情！

暖心孫女送奶奶泰迪熊藏驚喜！ 聽已逝老伴喚「我愛妳」秒飆淚

《延禧》「大嘴猴CP」再合體發糖　甜唱《帶你去旅行》都是粉紅泡泡～～

任容萱第一次約會超帥獸醫　超直接回答...對方尷尬了！

野生皮卡丘騎平衡車超穩逛大街　網笑：快丟寶貝球啊～要跑了

一袋衣服→整堆逃難家當！她曝「回娘家神奇魔力」...女兒賊們暴動點頭

「亞洲首對連體嬰」盛名害父母遺棄他們！忠仁遺憾無法捧斗…死了也無法回家

停車格號碼寫錯！油漆工直接改「20+1」...網友神解：學校真貼心

【廣編】春節流感高峰　150家醫療機構開類流感門診

資源回收車堆出一樓高移動城堡　網歪樓：要找出心臟才能贖回靈魂

「鈔票不是錢」5歲兒只要銅板…半年撲滿超驚人！媽超感動：1元就700個

春節兩波鋒面狂擾！「4天濕涼有雨」下探15度　日夜溫差達10度

亞洲第一對成功分割連體嬰兄弟　忠仁腦溢血驟逝享年42歲

瑋哥化身「超級感硬人」逛西門町旅社　「驚奇之旅」笑壞網友

日常自動試吃！好市多麵包「中間缺一塊」　鄉民看淡：這「老鼠」真大

爛醉爺奶把11個月大孫丟火爐活活燒死　20歲媽回家只剩焦屍

繼續守護NU'EST！　5團員確定「全員續約」

美官員主張對超富者課徵70%的稅　小摩CEO贊同「我沒問題」

一袋衣服→整堆逃難家當！她曝「回娘家神奇魔力」...女兒賊們暴動點頭

「亞洲首對連體嬰」盛名害父母遺棄他們！忠仁遺憾無法捧斗…死了也無法回家

停車格號碼寫錯！油漆工直接改「20+1」...網友神解：學校真貼心

台南大火釀3死！勇嬤「肉身護2孫」緊抱在懷不鬆手　仍遭火舌無情吞噬

吃泡麵會致癌？「4種可憐食物」被誤會N年　專家揭真相網友傻了

快訊／滴滴司機性侵殺害20歲女！　一審宣判「死刑」

台南嬤孫3人葬身火窟　議長郭信良送30萬慰問金

「溪湖摳摳哥」貼背襲OL臀5分鐘　邊吃焢肉飯邊摸...網爆料：慣犯

生活熱門新聞

老公生日！妻2萬買PS4大全套

阿兵哥車禍瀕死！孫見證阿嬤神蹟

獨／夢到中獎號碼！新北6歲妹刮..

一圖看春節天氣變化　北台灣冷暖..

薪水年後發！女兒吃泡麵...爸..

刮刮樂0元機率很高　台彩回應了

亞洲首對成功分割連體嬰　忠仁驟..

隔壁16號！心機嬤拿票換竟是大..

今年這兩款刮刮樂中獎率100％..

屏東沒人去！前輩開價月薪+5萬..

刮刮樂3挑選方式實測！　網紅嚇..

花博卡無法辨識身分　中市府「從..

G級摩鐵公主拉票　高雄粉絲暴動..

出國打卡機窗照竟是世紀大騙局！

更多熱門

相關新聞

受害2長榮空服員赴警局備案擬提告

日前長榮航空空服員在機上遭外籍男子強逼協助如廁，甚至幫擦屁股事件，事發超過10天，目前2位當趟空服員已向長榮航空公司提出公傷假申請，並在1月30日、31日由工會和公司陪同，赴航警局完成備案程序，擬對該外籍乘客提出相關告訴。對此，長榮航空1日上午10時將首度出面對外回應。

洋男逼脫褲擦屎！2空姐已備案提告

空姐被噁洋男逼幫擦屎　長榮明開記者會

空服員被誣拍不雅照　長榮回應了

空姐不雅片外流　公司約談逼自白

讀者迴響

發燒話題

嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

老公生日！妻2萬買PS4大全套

婆婆疼爆！她征服夫家讓網想嫁了

阿兵哥車禍瀕死！孫見證阿嬤神蹟

28年沒見面戶所幫找生母　男當場淚崩

母女上吊雙亡　留遺書：財產全給妹

獨／夢到中獎號碼！新北6歲妹刮中300萬元

高雄柴柴撞臉李榮浩　一句歌詞笑瘋萬人

黑人結婚8年IG突放「前女友」照片

即／鈕承澤被起訴　確認女方胸部有DNA

iPhone X 256G激降7612元

一圖看春節天氣變化　北台灣冷暖交替

蔡依林帥爸曝光！父女3人五官神複製

嗆正妹百人斬　統神哥國動被起訴

看到女兒上吊　傷心婦也上吊釀2死

薪水年後發！女兒吃泡麵...爸嘆：壓力好大

更多

最夯影音

更多

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

Selina約會小11歲男星　心動告白：很喜歡那個男孩

時速120km撞飛中線左轉騎士　超駭人影片曝光網蓋千樓吵翻

《限時好友》工具人不想只做朋友！　橫跨那條線吧GOGOGO

業務交新車秒悲劇！少女心碎　中途撞「粉色保時捷」要賠百萬

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面