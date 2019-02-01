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擦屁股洋男回美航班被公開涉洩密　長榮航空「報案要抓洩漏者」

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▲▼長榮航空發言人柯金成針對「外籍旅客要求空服員協助如廁」說明。（圖／記者林敬旻攝）

▲長榮航空發言人柯金成針對「外籍旅客要求空服員協助如廁」說明，後續擬拒載該名外籍旅客。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

長榮航空上午召開記者會，首度對外說明外籍旅客逼空服員幫擦屁股爭議。長榮航空表示，該名旅客早被列為關懷名單，但因系統有疏失才沒被比對出來，目前相關系統已修正完成。但對於該旅客回程航班被公開涉及個資外洩的違法行為，長榮航空已向航警局報案，後續交由警方依法辦理。

長榮航空發言人柯金成在記者會一開始，率領主管們對此事所造成的爭議鞠躬致歉，他說，該名旅客去年就因提出要空服員協助如廁要求，早被列入關懷旅客名單中，但因為系統設定在姓名比對上是採「精準比對」，連姓名中的空格都要完全相同，這次沒被比對出來，因此第一時間沒有提醒空服員。對於這項疏失，長榮航空已經完成系統修正，後續不會再有類似情況發生。

▲▼長榮航空針對「外籍旅客要求空服員協助如廁」說明。（圖／記者林敬旻攝）

▲長榮航空針對「外籍旅客要求空服員協助如廁」說明。（圖／記者林敬旻攝）

至於為何不把該名旅客列入黑名單拒載，而僅列關懷名單？柯金成說，所有公司基本都不會去提到「黑名單」這3個字，若有旅客搭機過程必須要提供特殊照顧，就會被列入關懷名單。以這起事件來說，因為目前已把該名旅客送至外站，基於人道考量，必須協助送他回美，但因空服員已對旅客提告，長榮航空會請律師跟該旅客溝通，要求他必須要有陪同人員才會提供載運服務。

長榮航空強調，根據目前事證，未來擬不再提供該旅客載運服務，但後續若該旅客以美國交通部（DOT）PART 382法案-身障反歧視相關條款提告（航空公司不得因旅客無法自理而拒載，甚至不能因其未能有看護陪同而拒載），長榮航空則必須依法辦理，但一定會做好相應準備，不讓組員或其他乘客受到騷擾或委屈。

但針對該外籍旅客後續搭乘長榮航空回美航班被公開，柯金成強調，這是相當嚴重的個資洩漏問題，已經造成很多旅客打電話來關切，擔心行程會不會也被流出。因此案涉洩漏個資及業務機密等嚴重違法行為，長榮航空已經向航警局報案提告，後續將交由警方處理，希望警方協助偵辦，找出行程是被誰洩漏出去的。

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關鍵字：長榮航空,桃園市空服員職業工會,空服員

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