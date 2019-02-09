聲援罷工機師疑過勞倒地？華航：該機師連2天沒上班

▲機師工會華航分會8日在松機舉辦罷工記者會，一名機師一度昏倒。（圖／記者林敬旻攝）

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機師工會華航分會昨（8日）在松山機場召開記者會，說明罷工的原因以及他們先前提出的5大訴求，記者會現場一名戴眼鏡的機師到場聲援，但記者會還沒開完，他一度昏倒坐在地上，由其他會員協助扶到旁邊休息，當時傳出，這名機師是值勤結束就來聲援，沒休息到才會昏倒，華航對此表示，該名機師7日是個人休息日，8日沒有排班，昏倒不是值班造成的。

▲華航機師、機師工會8日在松山機場抗議喊口號說明訴求。（圖／記者林敬旻攝）

記者會現場，工會成員們吶喊「捍衛飛安，拒絕過勞」，接下來由理事長出面說明5大訴求，就在過程中，一名機師突然倒在地上，接下來，該名機師向大家說，「沒事，我只是睡比較少」。這點被解讀說是機師剛下班就來聲援，對此，華航表示，「華航表示2月7日是該名機師個人休息日，2月8日本來就沒有排班，這位機師7日及8日都是休息，沒有上班，並非剛值勤完。

▲華航機師工會理事長李信燕表示，該名機師過勞這方面有點誤傳。（圖／記者屠惠剛攝）



機師工會理事長李信燕8日接受媒體訪問時表示，「這方面有些誤傳，但我們還是很謝謝他（昏倒機師），可是他還是覺得疲勞，我們先還是請他回去休息，就不打擾他了」。