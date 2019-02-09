醫師看機師罷工：歐、日可連飛13小時「難道不在意飛安？」

▲華航罷工第二天松山機場華航櫃檯人員及旅客。（圖／記者呂佳賢攝）

生活中心／綜合報導

華航機師罷工第二天，工會提出五大訴求首重「改善疲勞航班」，不過，精神科主治醫師沈政男在臉書發文表示，這次罷工的訴求本質就是提高勞動待遇，跟飛安沒什麼關係。他舉例，全世界僅美國及韓國規定上限8至9小時，包括歐盟、澳洲、加拿大、日本都規定機師連續飛行時間可達11至13小時，「難道他們都不在意飛安了？」

桃園市機師工會華航分會8日啟動史上首次罷工，統計到9日下午1時30分為止已經有超過400名機師參與，當日下午3時則於交通部展開勞資協商。工會五大訴求包含：過勞航班增派人力、保障國籍機師招募與培訓、禁止秋後算帳及搭便車、撤換破壞勞資關係主管、比照長榮航空保證第13個月全薪。

工會也揭露，華航在機師罷工後宣稱維持九成以上運量，其實是建立在「減員派遣」的運作模式，把應有4名機師的航班改為3人派遣來達到正常運行。批評華航仍在降低飛航安全，且拉長機師工作時間，工會並強調，勞資協商底線是攸關飛安的過勞航班問題一定要解決。

▲華航機師、機師工會松山機場抗議喊口號說明訴求。（圖／記者林敬旻攝）

不過，精神科主治醫師沈政男的發文反問，華航罷工機師的最大訴求是，「長程航班8小時以上派遣3名機師，12小時以上派遣4人。」這樣的訴求有沒有道理，是不是得看業界的一般狀況？

沈政男查詢各國航空公司規定發現，全日空的客機，機師的連續飛行時間限制為12小時，也就是一架飛機如果有2名機師，可以連續飛行12小時，跟華航一樣。

並指出，全世界就只有美國與韓國規定，一架飛機如果只有2名機師，最多只能飛行8小時，而3名機師最多只能飛行12小時，因為他們認為機師連續飛行時間上限應為8到9小時。

至於歐盟、澳洲、加拿大與日本，都還是規定機師的連續飛行時間可達11-13小時，其範圍跟起飛時間與跨越時區有關，比如如果是精神比較好的時段，而且只在一到兩個時區內飛行，就可以連續飛行13小時。

以華航罷工運動發言人舉例的台北飛名古屋為例，「航班預計凌晨2：50分，空服在凌晨2：25分就要在松山機場接車，到了名古屋後，飛行員繼續整備，再飛回來，到台灣時間是下午12：40分」，這樣的飛行安排，飛行時間加準備時間，未滿12小時，在歐盟、澳洲、加拿大與日本，甚至韓國，完全就是常態，因為連續飛行時間未滿12小時。

另外，美國機師的平均每月飛行時數為67小時，高於華航機師的平均飛行時間62.6小時。沈政男指，如果想要達到工會「長程航班8小時以上派遣3名機師，12小時以上派遣4人」的訴求，有一個方法是把平均每月飛行時間提高到67小時，也就是每人每月多飛行5個小時，然後把多出來的飛行時間，用來增加長途飛行的派遣人力。

他也反問，華航罷工機師願意嗎？每月平均飛行時間有可能提高嗎？當然是不可能。這麼多年來，華航機師這樣的每月平均飛行時間就只能支應「2名機師飛12小時」的量能，而當罷工機師要求「3名機師飛12小時」，卻受限於平均飛行時間的工時僵固性，當然勞資就談不攏了。

沈政男指，華航罷工機師認為「此次罷工是為了飛安」，難道歐盟、日本、澳洲、加拿大等國都不在意飛安嗎？他認為，所以說此次華航機師罷工的訴求本質就是提高勞動待遇，跟飛安沒什麼關係。