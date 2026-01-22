明天輻射冷卻再探10度以下　下周北東降雨機率增

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天清晨仍受強烈大陸冷氣團影響，白天回溫、降雨趨緩，入夜輻射冷卻影響，高雄以北局部有10度以下低溫機率。周末逐日回溫、天氣穩定，下周二又有東北季風影響，北部及東半部降雨增加。

中央氣象署預報員劉沛滕表示，強烈大陸冷氣團預計影響到明天清晨，白天逐漸回溫，但夜間受輻射冷卻影響，局部仍有低溫，西半部要留意日夜溫差大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉沛滕指出，明天降雨趨緩，僅北海岸、大台北山區及東半部有零星降雨，下周日至周一為東風至東南風環境，東半部有零星降雨。下周二鋒面通過、東北季風增強，加上華南雲雨區東移，北部及東半部降雨增加，中部也有零星雨，但溫度沒有明顯下降。下周四後氣溫回升，回到穩定天氣。

溫度方面，他表示，今天晚間中部以北低溫下探12度，高雄以北將發布低溫特報，中南部雲量偏少，近山區也達低溫特報標準。明天白天北部高溫回到17至18度，中南部20至22度，晚間中部以北再下探11至12度，局部地區有10度以下機率，下周日晚間低溫逐漸回升。

劉沛滕也說，明天清晨中部以北3000公尺以上高山、北部及宜蘭2000公尺以上高山有零星降雪機率。另外，下周日至周一清晨中南部有局部霧，提醒民眾留意。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）