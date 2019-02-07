初三車流量估飆新高！雙向都塞　盤點「避塞」替代道路快跟著走

▲初三北部國道北上車流預報。（圖／高公局提供）

記者賴文萱／台北報導

高公局預估，初三雙向整體交通量最大，甚至可能創歷史留下紀錄，全日將達140百萬車公里，其中南下68百萬車公里、北上72百萬車公里。為避免用路人塞在路上，公路總局研擬省縣道替代道路，疏導國道壅塞車潮。

▲初三中部國道北上車流預報。（圖／高公局提供）

國道初三易壅塞時段

2/7（週四）初三

國1南下：8-12 時 楊梅-新竹系統（3倍）

9-13 時 彰化系統-埔鹽系統（3倍）

北上：15-22 時 西螺-埔鹽系統（4倍）

15-22 時 南屯-后里（4倍）

15-22 時 新竹系統-竹北（4倍）

15-22 時 銅鑼-頭屋（4倍）

國3南下：9-12 時 三鶯-關西（3倍）

10-12 時 茄冬-西濱（3倍）

10-13 時 烏日-霧峰（3倍）

北上：16-22 時 關西-大溪（4倍）

16-22 時 大山-香山（4倍）

16-20 時 竹山-中興（3倍）

16-20 時 霧峰系統-霧峰（3倍）

國5南下：7-15 時 南港系統-坪林（5倍）

北上：12-23 時 頭城（台9礁溪轉運站）-坪林（7倍）

國6北上：16-19 時 國6西向舊正-霧峰系統（3倍）

▲初三北部國道北上車流預報。（圖／高公局提供）

▲初三中部國道南下車流預報。（圖／高公局提供）

國道短程替代道路

國1湖口至新竹南向：台1線

國3土城至三峽雙向：台3線

國3三峽至大溪雙向：台3線

國1大雅至員林雙向：台74線、台74甲線、台1線

國3草屯至快官雙向：台14線

國3斗六至霧峰北上：台3線

國3田寮至旗山地區：台28線



國道長途替代道路

國5頭城至坪林：台9線

國3中港系統至彰化市區南向:台61、台61乙、縣道139

國6舊正至中投北向：中118線、台63線

國1國3新竹至彰化地區雙向：台61線、144線、台76線、國1埔鹽系統、 台76線