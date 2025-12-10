　
地方 地方焦點

王建煊送愛到花蓮！募集善款+物資　行動支持光復災後老人照護

▲▼前監察院長王建煊 (左三 )號召各界善心力量，捐贈總值超過新台幣127萬元整。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼前監察院長王建煊 (左三 )號召各界善心力量，捐贈總值超過新台幣127萬元整。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

0923馬太鞍溪堰塞湖潰壩重創光復鄉，為協助災後長照機構重建，前監察院長王建煊率其創辦的無子西瓜社福基金會、天使居長照法人及愛心第二春文教基金會代表，並號召各界善心力量，9日在縣長徐榛蔚見證下於花蓮縣政府大禮堂舉行捐贈儀式，捐贈總值超過新台幣127萬元整，包括照護設備、物資與現金，給花蓮縣光復老人長期照顧中心及財團法人花蓮縣私立吉豐老人養護所。

▲▼前監察院長王建煊號召各界善心力量，捐贈總值超過新台幣127萬元整。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚向蒞臨的前監察院長王建煊先生及其三大公益基金會代表們達達最誠摯的感謝，感謝大家一起為花蓮加油。她致詞時表示，對於王創辦人創辦了六個慈善基金會，一生熱心公益的善行感到非常敬佩，花蓮遇上天災，感謝各界的愛心相助，這份溫暖與愛的力量，將持續支持花蓮災後重建，也讓鄉親們感受到社會的關懷與守護。

▲▼前監察院長王建煊號召各界善心力量，捐贈總值超過新台幣127萬元整。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

王建煊表示，希望能夠「拋磚引玉」，號召更多的人幫助光復鄉受災居民度過難關。

前監察院長王建煊表示，天災無情，人間有愛，在風雨過後，愛依然生長，他說自己今日來花蓮就是希望能夠「拋磚引玉」，號召更多的人幫助光復鄉受災居民度過難關，災後的重建，需要大家持續的關懷與行動，這樣才能讓受災民眾得到更多的協助，重建家園。

▲▼前監察院長王建煊號召各界善心力量，捐贈總值超過新台幣127萬元整。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚表示，對於王建煊創辦了六個慈善基金會，一生熱心公益的善行感到非常敬佩。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩造成災情，光復老人長期照顧中心於9月22日災前，在花蓮縣政府社會處、12家老人福利機構及1家住宿長照機構協助下，成功將47位年邁體弱長者撤離至壽豐鄉吉豐老人養護所安置，保障住民權益，避免了更大的傷害。

▲▼前監察院長王建煊號召各界善心力量，捐贈總值超過新台幣127萬元整。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼徐榛蔚致贈捐贈團體感謝狀。

此次捐贈由前監察院長王建煊創辦的無子西瓜社福基金會、天使居長照法人及愛心第二春文教基金會共同發起，內容包括善款40萬元、移位機、冷暖分離式空調、醫療用氧氣機、除濕機、標準型輪椅、保暖毛毯及四腳助行器等急需物資。

▲▼前監察院長王建煊號召各界善心力量，捐贈總值超過新台幣127萬元整。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

另善款40萬元來自各界響應愛心捐款，包括國際龍獎IDA執行委員會與長期打造「帶狀式」公益永續支持網絡的磊山保經公司等企業，展現企業專業、道德與社會責任典範。
 

相關新聞

助光復災民　全國城隍廟捐善款+大型家電

助光復災民　全國城隍廟捐善款+大型家電

花蓮縣長徐榛蔚5日出席在花蓮城隍廟舉辦的「皇都城隍爺尊神聖誕千秋」祝壽慶典，並於會中親自向在0923光復馬太鞍溪堰塞湖潰壩洪災期間伸出援手的全國城隍廟聯誼總會及全國各友宮廟，頒發感謝狀。活動中，徐榛蔚率縣府團隊先向城隍爺尊神獻上最誠摯的祝壽，並感謝全台城隍廟的迅速馳援與慷慨捐贈，讓受災鄉親感受到社會最溫暖的力量。

不肖男發災難財！騙光復災民「付運費領家電」被起訴

不肖男發災難財！騙光復災民「付運費領家電」被起訴

光復災區法律問題複雜　一站式咨詢便捷協助

光復災區法律問題複雜　一站式咨詢便捷協助

花蓮推「點亮店家」計劃　五股賀聖宮行動支持

花蓮推「點亮店家」計劃　五股賀聖宮行動支持

不放棄的樂聲在門諾響起　善心家族捐50萬助徧鄉

不放棄的樂聲在門諾響起　善心家族捐50萬助徧鄉

