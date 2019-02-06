春節連假最高峰！多路段湧車潮　看「幸福公鹿」換省道

▲國5初二塞一整天，下午南下北上都塞。（圖／翻攝高公局）

記者崔至雲／台北報導

今（6日）是春節連續假期的第5天，截至下午3點，台9線玉里路段、台2線淡水中正東路往淡水市區、台2線基金二路往基金三路、台2線中正路往北寧路、台3線康莊路往武嶺橋、台9甲線新烏路往新店方向北宜路口、台28線旗山老街路段及台62線瑪陵隧道往大武崙匝道等路段有車多壅塞狀況。

經高速公路局預估，今天國道交通量將達到春節連續假期的最高峰，多處路段預估將出現壅塞情形，公路總局已針對11處國道易壅塞路段規劃替代道路，並設置螢光黃底替代道路導引牌面；其中，於國5轉換台9、國1國3轉換台61、國6轉換台63等重要替代道路，公路總局特別於替代道路指示牌上方增設「幸福公鹿」牌面導引民眾轉換路線，春節假期期間，在上述重要省道轉換點，都會佈設Q版幸福公鹿指示牌面，呼籲用路人可多加利用。

▲公路總局在重要轉換點設置Q版「幸福公鹿（路）」指示牌，建議用路人跟著幸福公鹿走，以達到分流的效果。（圖／記者王兆麟翻攝）

另外，108年武陵農場櫻花季也將在明(7日)展開，櫻花季期間農場內實施「總量管制」措施，非持有場內住宿通行證之車輛，一律禁止進入武陵農場，公路總局已於聯外道路如台7線、台7甲線及台8線等路段設置大型告示牌宣導。無預訂場內住宿之遊客可搭乘一日遊賞櫻專車入場，櫻花季期間已規劃台北、宜蘭及梨山直達武陵農場等6條路線，歡迎多加利用。

為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，本次共14家業者86條國道客運重點疏運路線，於108年2月1日0時起至108年2月10日24時止，推出平均85折之優惠，另外國道客運轉乘在地客運優惠措施擴大至所有國道客運路線、臺鐵及高鐵，均提供民眾使用電子票證轉乘在地公路客運基本里程(8公里)或市區客運一段票免費措施(高鐵快捷公車除外)，另本次春節連假持續實施「台灣好行」客運路線電子票證半價優惠(共40條路線)，以鼓勵民眾搭乘公共運輸出遊。