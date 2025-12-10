今暖到28度「周六魔鬼大降溫」　網傻見這天回溫：短袖穿整年

▲網友驚呼12月還熱到穿短袖。（圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

還會暖兩天！天氣粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》，今明（10、11日）高溫上看28度，北部陽光刺眼、中南部更像夏天。不過周末將迎來「入冬最強冷空氣」，從北到南明顯降溫、冷兩三天，深夜低溫會很有感。文章引發網友笑喊「短袖根本穿全年」、「太期待冷氣團了！」

「台灣颱風論壇｜天氣特急」在Threads表示，今明兩天剛好遇到東北季風減弱的空檔，除了本來就已經暖一陣子的中南部以外，北部會有陽光照進窗簾卻太過刺眼的感覺，全台高溫上看26至28度，過於溫暖的冬天，讓人失去自覺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但到了周末就會迎來「入冬以來最強的冷空氣」，《台灣颱風論壇｜天氣特急》表示，周六（13日）全台由北向南陸續降溫，預計會冷個兩三天，因為是屬於乾冷型態，「即便白天有太陽時感覺還好，但深夜時段的冷會蠻有感的，溫差很大」，呼籲大家做好保暖措施。

底下網友紛紛笑回，短袖幾乎能穿整年，「台灣短袖是不是真的可以從3月穿到12月」、「我短袖就是這樣撐到12月的」、「12月已經過了一個禮拜還28度，這到底什麼鬼天氣」、「太期待冷氣團了」、「冷幾天又回溫，意思是短袖又一直穿著了」、「今年冬天真的不冷欸」。

▲本周天氣變化大，注意別著涼了。（圖／翻攝自Threads／typhoon_mi）



氣象署預報員劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天東北季風稍減弱，東半部有零星降雨，氣溫比較明顯回升，預估西半部高溫27-29度；周四東北季風稍增強，影響到周六白天，北部、東半部有局部降雨，其中周五到周六白天，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有局部較大雨勢機率。

劉沛滕說，周六晚起東北季風明顯增強，可能達到冷氣團強度，北部、東半部有降雨；周日、下周一相對比較低溫，水氣逐漸減少，僅剩基隆北海岸、大台北山區、東半部有零星短暫雨；下周一清晨最冷，台北可能14度，預估局部空曠地區11-12度，不排除接近10度；下周二冷空氣逐漸減弱，氣溫逐漸回升。