仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

記者黃哲民／台北報導

以「仙塔律師」之名經營社群的網紅律師李宜諪，被控替靈骨塔詐團主嫌吳芳儀向共犯透露偵查內容、轉達隱匿財產指令，涉犯洩密、洗錢等罪嫌並被求刑1年，李女今（9日）第3度出庭改口全部認罪，願繳回向吳女收的律師費當成犯罪所得求減刑，也放棄傳喚證人與聲請專家鑑定，尊重法院繼續對她限制出境、出海。

李宜諪前2次出庭都堅持無罪，自稱沒主觀犯意、客觀行為僅構成「無效幫助」，她幫當事人傳話屬於「正當辯護權」、行使《憲法》保障的「秘密溝通權」，她企圖掌握主動，批檢方偵辦時對她疲勞訊問、沒清楚告知她涉犯的具體罪名，她聲請法學大老鑑定相關法律爭議，並自認被起訴涉犯「又不是什麼很重的罪」，沒必要限制出境、出海。

但法官前次開庭提醒李宜諪若被認定有罪，「妳的答辯內容，將不會從輕量刑」，李女聞之色變，當天開完庭與辯護律師討論許久、面露不安，今出庭更換辯護律師，也從焦土策略縮小為攻防客觀行為的法律評價，她今開完庭不願受訪，僅說「法律上見解就尊重法院判斷」。

本案源於吳芳儀和男友呂英菖等人涉從事靈骨塔詐騙案，不法所得上億元，甚至有1位受害工程師損失3500萬元、走上絕路身亡，檢方今年（2025年）4月搜索約談，吳女找律師趙浩程陪訊，趙請李宜諪代班。

李宜諪和吳芳儀律見後，在詐團群組傳訊息稱「吳小姐這邊在我旁邊說：在他家裏鏡子放香水的地方有一條手鍊兩個戒指，可否先幫她拿去賣掉」、「若今日吳小姐被羈押，她這邊有先給我車子鑰匙，再連絡(吳女表弟)，請他把車子賣掉」、「吳小姐是說一定要賣，怕車子到時候被扣走」等語。

此外，吳芳儀經檢方訊後聲押禁見，李宜諪向守候消息的吳女朋友、本案共犯陳永山透露吳女因靈骨塔詐騙案被羈押、吳女自稱男友呂英菖助理等偵查內容。檢方因而起訴李女涉犯洩密、洗錢等罪嫌，具體求刑1年。

李宜諪今庭訊改口全部認罪，聲稱雖未因洩密、洗錢取得額外好處，仍願全額繳回陪訊吳芳儀所收律師費，當成犯罪所得，以爭取《洗錢防制法》減刑資格，剛更換的辯護律師解釋，李女初次見到陳永山，不知對方背景與本案關係，想跟陳男多問點吳女的資訊以利之後辯護，「不慎洩露偵查訊息」，但尊重起訴的判斷、願認罪。

辯護律師指出，李宜諪放棄傳喚同案4名被告作證的聲請、放棄勘驗自己偵訊光碟，也撤回委託法界大老鑑定法律爭議的要求，不再調查新事證，對於日前聲請解除限制出境、出海被法官駁回，辯護律師重申李女都尊重，至於同案涉案律師聲請傳喚證人可能說到李女，李女也放棄到場行使反對詰問。

檢方回以善意，針對李宜諪案情捨棄傳喚相關證人、不聲請調查新證據，法官表示已做好李女本想勘驗的偵訊光碟逐字稿，附卷供參，並諭知詐團在押被告的審理較急迫，李女和另2名律師涉案情節，擇期再開庭。

