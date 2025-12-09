國中女吸「喪屍煙彈」全身狂抖、走路S型！同學嚇哭：教室都是毒味

▲桃園市某國中8年級學生昨天傳出在課堂上施用電子煙，校方通報警方後沒入電子煙，查出俗稱「喪屍煙彈」的依託咪酯成分呈陽性反應。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

桃園某國中近日驚傳毒品進入校園事件，一名八年級女學生疑在校內吸食俗稱「喪屍煙彈」的二級毒品依托咪酯，先後於不同教室施用電子煙後出現全身顫抖、意識模糊、昏倒、走路呈S型等異常行為，嚇壞同學，不少人當場哭泣。民進黨市議員黃瓊慧指出，當時教室煙霧瀰漫，許多學生聞到刺鼻味感到不適，甚至有協助攙扶的同學身上沾滿氣味，自覺可能吸入有害物質。

黃瓊慧批評，雖然學生在課堂上明顯脫序，學校卻僅通知家長帶回，並未第一時間請警方介入調查，也未清楚通報毒品嚴重性，只以「電子煙」名義完成校安程序，導致少年隊隔天上午才到場採證。後續經警方快篩，證實沒入的電子煙煙油含依托咪酯成分，屬於喪屍煙彈，引發家長及學生群體恐慌。

據了解，該名女學生上午在教室吸電子煙遭制止後，竟再跑到其他班級使用另一支電子煙，隨後情緒失控、行徑異常。校方因擔心其健康狀況，請家長帶回並協助送醫，並於稍後完成校安通報及警方知會。警方則表示，由於未成年採證需家長在場，因此隔天才完成程序；目前相關證物已送交鑑定，並追查毒品來源。

桃園市教育局表示，校方已依規定通報並進行輔導措施，已對原班級及目擊學生提供心理支持。若最終鑑定確認含毒品成分，將依規啟動春暉個案管制輔導機制。警方後續也將依毒品危害防制條例，將案件移送桃園少年法院審理。

目前該名女學生家長已向學校請假一週，校方與警察局正釐清毒品來源與流通管道。黃瓊慧強調，毒品竟能公然進入校園、甚至在教室施用，應徹底追查來源並檢討防堵機制，以杜絕類似事件再度發生。