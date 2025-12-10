日本作家揭「拉麵禁忌」白飯別加湯裡　小心老闆當場開罵

▲日本作家下坂泰生透露，之所以會搭配白飯，是因為「日本人也覺得拉麵湯頭很鹹」。（圖／取自pixabay）

記者柯沛辰／綜合報導

拉麵是台日共同愛好的美食，但仍有許多台灣人對超鹹湯頭難以下嚥。旅居台灣的日籍作家下坂泰生透露，其實日本人也覺得拉麵湯頭很鹹，所以才點白飯來搭配，但絕不會「加入湯裡」，因為這種吃法「非常沒禮貌」。

下坂泰生9日在臉書粉絲團「日本人的歐吉桑」發文分享，台灣一蘭拉麵的味道跟日本一模一樣，肉片反而更好吃一點，唯獨湯頭有點清淡，但他還是會再加麵2次，並加點1碗白飯。

下坂泰生指出，有些人覺得日本拉麵太鹹得受不了，是因為沒有跟白飯一起吃。日本人的吃法是吃拉麵，喝一點點湯，覺得有點鹹再配一口白飯，喝一口水，照著這個順序輪流吃，「單獨吃拉麵的話，連我們日本人也覺得好鹹。」

下坂泰生提醒，基於健康考量，無論哪一種拉麵，都不建議把湯喝完。此外，如果去日本吃拉麵，絕對不要把白飯直接放入拉麵湯裡，「這吃法非常沒禮貌，福岡縣的很兇老闆的話，可能直接罵你。」

許多台灣網友看完驚呼：「真的假的，白飯不能直接加進麵碗，學到一課了感謝」、「還以為跟吃火鍋最後加飯煮雜炊一樣意思」、「欸？不能把飯放到湯裡嗎？想說在東京這樣吃好像沒怎麽樣？」

對此，下坂泰生回覆：「其實非常不推薦的吃法...不管東京或其他地區只是沒有人直接告訴您而已。」若有特定店家推薦這種吃法，一定會在店內明確解釋、說明。