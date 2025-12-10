　
7年1.2億打造共融特色遊戲場　五校聯合開箱一起玩出幼兒成長力

▲▼五校聯合開箱,共融特色遊戲場,新北市淡水區鄧公國民小學。（圖／新北市淡水區鄧公國民小學提供）

▲五校聯合開箱，幼生代表與來賓合影。

圖、文／新北市淡水區鄧公國民小學提供

遊戲是幼兒的第一堂課，新北市自108年起投入1.2億元持續打造安全、共融與在地特色的遊戲場，教育局12/9宣布大崁、厚德、三芝、和平、頂溪等5所國小附幼遊戲場聯合啟用，打造專屬幼兒的「能力成長」學習場域，讓幼兒在玩樂中自然培養探索力、社交力與自信心。

▲▼五校聯合開箱,共融特色遊戲場,新北市淡水區鄧公國民小學。（圖／新北市淡水區鄧公國民小學提供）

▲大冠鷲溜滑梯組、淡蘭吊橋造型鳥巢鞦韆。

▲▼五校聯合開箱,共融特色遊戲場,新北市淡水區鄧公國民小學。（圖／新北市淡水區鄧公國民小學提供）

▲大崁附幼多元攀爬組。

教育局長張明文表示，新北市自108年起持續補助幼兒園改善遊戲場設施及定期檢驗共270座，迄今已投入1.2億元，全面提升幼兒遊戲場安全與共融性，並鼓勵進行遊戲場規劃設計時融入在地特色，達成「區區有共融、園園有特色」目標。明（115）年度會持續以「共融、特色、永續」三大面向推動增設與改造遊戲場，打造「不分能力、生生可玩」的學習空間。

▲▼五校聯合開箱,共融特色遊戲場,新北市淡水區鄧公國民小學。（圖／新北市淡水區鄧公國民小學提供）

▲三芝附幼多人傳聲筒。

▲▼五校聯合開箱,共融特色遊戲場,新北市淡水區鄧公國民小學。（圖／新北市淡水區鄧公國民小學提供）

▲厚德附幼多人蹺蹺板。

本次啟用的五座遊戲場分別為大崁國小附幼、厚德國小附幼、三芝國小附幼、和平國小附幼及頂溪國小附幼。其中大崁、厚德及三芝國小附幼等3座遊戲場，以「一起玩」為核心概念，規劃鳥巢鞦韆、四人座翹翹板、多人傳聲筒、桌上型沙坑與無障礙坡道，讓不同能力的幼兒都能共同安全遊玩，孩子們利用在日常的排隊、輪流及彼此合作中培養社交、責任與團隊感。厚德國小附幼的小朋友向晴開心的分享，自己最喜歡和朋友一起坐大鞦韆吹風！哲宇也熱情地分享，很期待和大家在沙坑區，一起玩煮飯遊戲、堆沙堡，超好玩！

▲▼五校聯合開箱,共融特色遊戲場,新北市淡水區鄧公國民小學。（圖／新北市淡水區鄧公國民小學提供）

▲和平國小老譍溜滑梯。

▲▼五校聯合開箱,共融特色遊戲場,新北市淡水區鄧公國民小學。（圖／新北市淡水區鄧公國民小學提供）

▲幼生與來賓模仿和平之鷹飛翔。

頂溪國小附幼以校本課程「綠野芳蹤，精靈探索樂園」為主題，打造專屬2至6歲幼兒發展的童趣場景，讓孩子在冒險中建立勇氣與自信。幼兒煜燊說，一開始有點害怕往上爬，但和大家一起挑戰就不怕了！

▲▼五校聯合開箱,共融特色遊戲場,新北市淡水區鄧公國民小學。（圖／新北市淡水區鄧公國民小學提供）

▲和平國小淡蘭古道共融鞦韆。

▲▼五校聯合開箱,共融特色遊戲場,新北市淡水區鄧公國民小學。（圖／新北市淡水區鄧公國民小學提供）

▲頂溪附幼鑽籠攀爬網。

和平國小附幼的遊戲場則是完整呈現石碇在地文化，以「和平之鷹、翱翔天際、展望未來」為設計主軸。打造以大冠鷲為造型的主遊具，結合筒狀溜滑梯、攀爬網、吊樁等挑戰設施象徵乘風高飛；紅色鳥巢鞦韆象徵淡蘭吊橋，地面以小礫石鋪成石碇溪意象，更加入淡蘭古道動植物剪影。幼生宥穎興奮分享，從老鷹頭的窗戶可以看到校園，還能和大家打招呼，好像真的在天空上飛！校長黃家裕也表示，這座符合多項SDGs的遊戲場採透水草皮、小礫石鋪面螢火蟲造型太陽能燈，兼顧美感、永續與安全，更讓孩子在團體活動中，享受自然、學習生態知識。

教育局表示，新北將持續以共融遊戲場為核心，讓遊戲不只是放電時刻，更是幼兒學習同理、合作、情緒調節與社交能力的重要場域。透過一座座有特色、有故事的遊戲場，陪伴孩子勇敢探索，也讓幼兒園成為最安全、最溫暖的成長基地。

