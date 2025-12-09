醫揭「3黑色食物」才真正護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

▲葡萄富含花青素，而且「護腎精華全在皮裡」。（圖／Unsplash）

記者柯沛辰／綜合報導

中醫理論指出「黑色入腎」，認為黑色食物能補腎益精，但西醫強調慢性腎臟病患者需注意低磷、低鉀、低蛋白的飲食原則。為此，腎臟科醫師洪永祥篩選出3種低磷、低鉀的護腎食物，分別是：黑木耳、藍莓、黑葡萄。

洪永祥表示，許多人興沖沖地買了一堆黑豆、黑芝麻想來補一補，但西醫腎臟科醫師可能會突然跳出來阻止：「這些東西蛋白質、鉀、磷太高，腎臟會受不了！」許多人不禁會疑惑，中醫說要吃黑，西醫說要小心，到底該聽誰的？

經篩選，「黑木耳」一致通過中西醫標準。中醫認為它具活血化瘀功效，西醫則指出它是完美的「三低一高」食物：低磷、低鉀、低蛋白，高膳食纖維。一項研究顯示，黑木耳中的多醣體可降低血清尿素氮與肌酸酐，「能幫助保護我們的腎小管，減少氧化壓力造成的傷害。」

另一推薦的是「藍莓」，雖屬深藍色，但中醫五色分類裡，深色即入腎；在西醫裡則是公認的「超級食物」，因為藍莓富含花青素，有強抗氧化與抗炎作用，而且鉀離子含量非常低，每100克藍莓只有約 77 毫克的鉀，「對需要限鉀的腎友來說，是非常安全的水果」。

另外，根據一篇發表在《食品與功能》（Food & Function）期刊上的研究，花青素能抑制腎臟炎症因子，減緩腎絲球病變進程，「當你的腎臟細胞因為高血糖或高血壓正在發炎的時候，花青素就像消防員一樣，能把火撲滅，減少腎絲球的硬化和纖維化。」

最後一個推薦的是「黑葡萄」或「深紫色葡萄」，而非綠葡萄，因為深色果皮有神級成分「白藜蘆醇」，所以吃葡萄時最好別吐葡萄皮，「護腎精華全在皮裡」。有關白藜蘆醇護腎的研究非常多，其中一篇最具代表性的研究顯示，白藜蘆醇能夠活化人體一個叫 SIRT1 的長壽基因，顯著減少腎臟細胞凋亡。

洪永祥指出，儘管葡萄的鉀離子比藍莓稍微高一點點，但跟香蕉、哈密瓜比起來，仍算是中等偏低的「安全區」。只要控制好份量，比如一天8到10顆，其帶來的抗氧化、護血管、救腎臟的效益，依舊遠遠大於風險的。

至於黑豆和黑芝麻？洪永祥坦言，「很遺憾，它們雖然補，但它們是高磷、高鉀的炸彈。對於腎功能正常的人來說是寶，但對於腎友來說，吃多了就是負擔。」