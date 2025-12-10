　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

若台灣失守「首批被殺」苗博雅拒投降！藍議員嗆嘴砲：妳不用當兵

▲▼台北市議員苗博雅今（20日）為京華城案，到台北地院作證。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北市議員苗博雅。（圖／記者黃哲民攝）

記者施怡妏／綜合報導

社民黨台北市議員苗博雅日前在直播中提到，台灣若被中共占領，「我絕對是第一批被抓甚至被殺的，我們不一樣。我不會跟你們一起投降。」對此，國民黨議員楊植斗直言，戰爭會死的只有兩種人，為國犧牲的戰士以及無辜的平民，「苗博雅不用當兵，死的不是妳，別在那打嘴炮啦。」

苗博雅11月26日在直播節目中表示，現代戰爭並非所有人都在戰場，例如烏克蘭部分地區在戰爭期間仍可正常上班、上學，而台灣若遭敵軍攻擊，多數民眾仍可維持基本作息，此觀察來自9月赴波蘭華沙安全論壇期間，與烏克蘭官員交流所得。

苗博雅還提到，那些向中共投降的人，拿到好處後就會飛去美國依親，但他和家人都沒有外國護照，「我知道像我這樣的人，若台灣被中共占領，我絕對是第一批被抓甚至被殺的。我們不一樣。我不會跟你們一起投降。」

對此，國民黨議員楊植斗在臉書發文，「苗博雅喜歡用烏克蘭來比，好，那就來比。」他指出，戰爭中真正會死亡的只有兩種人，一種是為國英勇犧牲的軍人，另一種是無辜捲入戰火的平民，「而引發戰爭的政客呢？死了哪一個？」

楊植斗指出，戰爭期間，烏克蘭的政客馬照跑、舞照跳，高官甚至可以貪污1億美金的能源相關計畫，吃香喝辣，「苗博雅不用當兵，死的不是妳，別在那打嘴炮啦。」

12/08 全台詐欺最新數據

苗博雅稱「戰爭可上班上課」遭酸爆　朱宥勳舉3例力挺：酸點在哪？

苗博雅稱「戰爭可上班上課」遭酸爆　朱宥勳舉3例力挺：酸點在哪？

社民黨台北市議員苗博雅日前在直播中談及現代戰爭型態，表示若金門、馬祖遭攻擊，台灣本島仍可能維持一般上班上課，遭到時事評論員、網友大酸。對此，作家朱宥勳9日舉例，中日戰爭打了超過8年，西南聯大有沒有上課？同時間，屬於日本殖民地的台灣全部停班停課？國共內戰打仗期間，有停班停課？他反問大家，酸點在哪裡？現在的藍白陣營是連自家中國近代史都搞不清楚了？

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！
16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

