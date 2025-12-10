若台灣失守「首批被殺」苗博雅拒投降！藍議員嗆嘴砲：妳不用當兵

▲台北市議員苗博雅。（圖／記者黃哲民攝）

記者施怡妏／綜合報導

社民黨台北市議員苗博雅日前在直播中提到，台灣若被中共占領，「我絕對是第一批被抓甚至被殺的，我們不一樣。我不會跟你們一起投降。」對此，國民黨議員楊植斗直言，戰爭會死的只有兩種人，為國犧牲的戰士以及無辜的平民，「苗博雅不用當兵，死的不是妳，別在那打嘴炮啦。」

苗博雅11月26日在直播節目中表示，現代戰爭並非所有人都在戰場，例如烏克蘭部分地區在戰爭期間仍可正常上班、上學，而台灣若遭敵軍攻擊，多數民眾仍可維持基本作息，此觀察來自9月赴波蘭華沙安全論壇期間，與烏克蘭官員交流所得。

[廣告]請繼續往下閱讀...

苗博雅還提到，那些向中共投降的人，拿到好處後就會飛去美國依親，但他和家人都沒有外國護照，「我知道像我這樣的人，若台灣被中共占領，我絕對是第一批被抓甚至被殺的。我們不一樣。我不會跟你們一起投降。」

對此，國民黨議員楊植斗在臉書發文，「苗博雅喜歡用烏克蘭來比，好，那就來比。」他指出，戰爭中真正會死亡的只有兩種人，一種是為國英勇犧牲的軍人，另一種是無辜捲入戰火的平民，「而引發戰爭的政客呢？死了哪一個？」

楊植斗指出，戰爭期間，烏克蘭的政客馬照跑、舞照跳，高官甚至可以貪污1億美金的能源相關計畫，吃香喝辣，「苗博雅不用當兵，死的不是妳，別在那打嘴炮啦。」