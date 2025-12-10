他逛北部1商圈「已沒有台灣人」　網驚見消費力：比網拍便宜

▲位於中壢車站前的中平商圈堪比台北的西門町。（圖／桃園市觀光局提供）



網搜小組／劉維榛報導

去一趟中壢市區，不少人自嘲像極了外國人！一名網友直呼，中壢街頭宛如小東南亞，更誇張形容「中壢市區已經沒有台灣人了！」文章引發網友討論，中壢經濟靠他們撐起，金飾店與雜貨店生意超旺，也讓街區變得多元熱鬧。有人呼籲別歧視，「沒有他們，台灣很多產業會倒」。

一名網友在Threads表示，他最近去逛中壢市區時，有種「置身泰國或菲律賓」的感覺，並誇張表示「中壢市區已經沒有台灣人了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

底下網友熱議，「上次給男友說要帶我去中壢東南亞玩，結果一去到那邊全部都是東南亞人，全部都在買金飾，超狂！直接震撼傻爆眼」、「比台灣人敢花啊，現在消費要靠他們欸」、「每次去中壢前站後站，彷彿來到東南亞，他們現在是中壢市的經濟支柱」、「連大學都是了，根本很多是東南亞校區，台灣學生才是留學生的感覺」、「出火車站要用護照」、「我在20年前就是這樣了，搭接駁車、網咖、車站前幾乎都是」。

也有人聲援喊話，「別在那邊歧視了，現在沒有這些外籍朋友來台灣，台灣多少產業要關門了」、「同樣作業員工作，在他們本國一個月含加班也才8千台幣左右，在台灣包吃包住扣掉仲介與宿舍房租，月薪2萬、3萬以上，倒是這些移工在某種程度方面也促進了當地的經濟發展」、「台灣真的要靠他們，勞動能力很強，之前花蓮光復受風災侵襲，參與家園復原也是很多外籍移工的鏟子超人，希望台灣能善待他們」。

還有中壢在地人分享，「我從小中壢土生土長客家人，10歲開始學兒童美語，16歲開始在中正路上打工，我的英文完全中壢街頭練的，可以適應多種不同的英語口音，還擁有養家活口的能力」、「中壢有些東南亞餐廳挺好吃又便宜，推薦很閒的人去探索」、「移工都花錢都不手軟，推薦中平路東南亞雜貨店很好逛，價格比網拍還便宜，我覺得很讚」。

▼中壢車站周遭成了移工的血拚天堂。（圖／記者沈繼昌翻攝）

