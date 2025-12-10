宜蘭地熱探井「發現150度熱源」　中研院：未來可評估建置電廠

▲中研院與中油在宜蘭的地熱探勘，證實地底下存在上湧熱源。圖為研究團隊進行地質調查。（圖／中研院提供）

記者許敏溶／台北報導

中央研究院與台灣中油公司攜手在宜蘭員山開鑽的全台第一座「深層地熱探測井」，近日完成分析。中研院團隊表示，這次試驗井首度深鑽至地下近4千公尺，實測近攝氏150度，證實該區域地下存在上湧熱源，且熱源中心區可能在地下3千公尺，值得進一步深入探勘，因熱源條件完備，建議可採用新式水裂法取熱。

「台灣地熱研究和技術開發計畫」總主持人、中研院地球科學研究所研究員李建成指出，這座深層地熱探測井，鑽井過程中也有一些波折，像是井鑽到深約3千公尺時，井溫仍不到攝氏100度，讓團隊有點著急，所幸之後溫度就快速上升，在進入深度3500公尺後更是急劇攀升，估計每公里升溫約攝氏90度。

李建成進一步說明，當達到井底4千公尺時，實測溫度升到約攝氏150度，顯示地下確實存在熱源，且有上湧的趨勢。故合理推測這次鑽井位置，離可開發的高熱源中心僅「一牆之隔」，且該熱源中心區可能在地下3000公尺，就達到可開發溫度。

不過，中研院指出，分析中油的鑽探數據，結果顯示，鑿井下部地層（為西村層與中嶺層）具有良好地質條件，適合以比較不會引發地震的新式水裂法取熱。這項技術能有效導引熱水通道，創造地熱開發的有利條件。

▲中研院與中油在宜蘭的地熱探勘，證實地底下存在上湧熱源。圖為李建成繪製宜蘭員山地熱地質模型概念圖。（圖／中研院提供）

中研院永續科學中心執行秘書陳于高表示，根據國際經驗，平均要鑽3至5座試驗井，才能成功開發一地熱區的地熱電廠。這次宜蘭員山的第一座「深層地熱探測井」豐富成果，證實這個地熱潛能區，值得我們再增加試驗鑽井，期望能完整繪製三維地熱上湧形態，做為未來地熱開發進行取熱工程設計與工項規劃的依據。

中研院補充說明，目前研究團隊已將員山井暫時轉為監測井，並利用光纖雷射分散式振動（溫度）感測技術，偵察地下熱源的動態特性及相關岩石條件細節。期望持續累積探勘資料，未來能精確定位高溫岩層位置、分布特性，以及熱源移動路徑，作為評估傳統地熱或增強型地熱系統（EGS）何者最有效益，以及地熱電廠開發建置的參考。