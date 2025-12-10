　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

宜蘭地熱探井「發現150度熱源」　中研院：未來可評估建置電廠

▲▼中研院與中油在宜蘭的地熱探勘，證實地底下3至4千公尺存在上湧熱源。圖為研究團隊進行地質調查，記錄地層位態、裂隙分布與應力方向。（圖／中研院提供）

▲中研院與中油在宜蘭的地熱探勘，證實地底下存在上湧熱源。圖為研究團隊進行地質調查。（圖／中研院提供）

記者許敏溶／台北報導

中央研究院與台灣中油公司攜手在宜蘭員山開鑽的全台第一座「深層地熱探測井」，近日完成分析。中研院團隊表示，這次試驗井首度深鑽至地下近4千公尺，實測近攝氏150度，證實該區域地下存在上湧熱源，且熱源中心區可能在地下3千公尺，值得進一步深入探勘，因熱源條件完備，建議可採用新式水裂法取熱。

「台灣地熱研究和技術開發計畫」總主持人、中研院地球科學研究所研究員李建成指出，這座深層地熱探測井，鑽井過程中也有一些波折，像是井鑽到深約3千公尺時，井溫仍不到攝氏100度，讓團隊有點著急，所幸之後溫度就快速上升，在進入深度3500公尺後更是急劇攀升，估計每公里升溫約攝氏90度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼中研院與中油在宜蘭的地熱探勘，證實地底下3至4千公尺存在上湧熱源。（圖／中研院提供）

▲中研院與中油在宜蘭的地熱探勘，證實地底下存在上湧熱源。（圖／中研院提供）

李建成進一步說明，當達到井底4千公尺時，實測溫度升到約攝氏150度，顯示地下確實存在熱源，且有上湧的趨勢。故合理推測這次鑽井位置，離可開發的高熱源中心僅「一牆之隔」，且該熱源中心區可能在地下3000公尺，就達到可開發溫度。

不過，中研院指出，分析中油的鑽探數據，結果顯示，鑿井下部地層（為西村層與中嶺層）具有良好地質條件，適合以比較不會引發地震的新式水裂法取熱。這項技術能有效導引熱水通道，創造地熱開發的有利條件。

▲▼中研院與中油在宜蘭的地熱探勘，證實地底下3至4千公尺存在上湧熱源。圖為李建成研究員繪製宜蘭員山地熱地質模型概念圖。（圖／中研院提供）

▲中研院與中油在宜蘭的地熱探勘，證實地底下存在上湧熱源。圖為李建成繪製宜蘭員山地熱地質模型概念圖。（圖／中研院提供）

中研院永續科學中心執行秘書陳于高表示，根據國際經驗，平均要鑽3至5座試驗井，才能成功開發一地熱區的地熱電廠。這次宜蘭員山的第一座「深層地熱探測井」豐富成果，證實這個地熱潛能區，值得我們再增加試驗鑽井，期望能完整繪製三維地熱上湧形態，做為未來地熱開發進行取熱工程設計與工項規劃的依據。

中研院補充說明，目前研究團隊已將員山井暫時轉為監測井，並利用光纖雷射分散式振動（溫度）感測技術，偵察地下熱源的動態特性及相關岩石條件細節。期望持續累積探勘資料，未來能精確定位高溫岩層位置、分布特性，以及熱源移動路徑，作為評估傳統地熱或增強型地熱系統（EGS）何者最有效益，以及地熱電廠開發建置的參考。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
525 2 3805 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
槓上助理工會？陳玉珍：歡迎討論　不必透過媒體放話
全聯公布新制服！　「F1賽車風」亮相
朱孝天遭踢出F4！律師曝「玩崩了」：被捨棄是剛好
黃國昌才喊不挺「助理費除罪化」　助理曝黨團下令禁連署
快訊／主播爸含淚悲問：怎麼只判10年？　兒遭酒駕撞死
忍無可忍！aespa Winter遭嚴重性騷毀謗　大動作開告
快訊／柯文哲抗告！　爭取「法庭全程Live直播」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

英文教師要學生填「昨晚有無性行為」問卷　銘傳：開性平會調查

發政治言論接案沒了！「最正護理師」嘆：說收入沒影響是騙人

「履歷沒滿1年」難被錄取？過來人做4年跳槽　人資曝薪資比較低

日本拉麵湯頭太鹹受不了「因少做1舉動」！日本人曝吃法：有順序的

嬰兒哭吼！「乘客1要求」空姐當場拒絕　討拍文大逆風：丟臉而已

朱孝天遭踢出F4！律師曝1關鍵「玩崩了」：被捨棄也是剛好

川普放行H200「抽成25%台灣付」？胡采蘋笑：怎可能台灣吐給你

明天北東降雨機率增　周末首波冷氣團報到「探12度」

塑膠回收率創醫學中心之最！慈院醫療善循環　救生命也守護地球

他逛北部1商圈「已沒有台灣人」　網驚見消費力：比網拍便宜

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

高醫大學生遭酒駕撞死！主播父「全身穿亡子衣服」　帶他上法庭

「1拳1個」擊倒3女畫面曝！4妹子酒後吵架…他見女友被推怒了

英文教師要學生填「昨晚有無性行為」問卷　銘傳：開性平會調查

發政治言論接案沒了！「最正護理師」嘆：說收入沒影響是騙人

「履歷沒滿1年」難被錄取？過來人做4年跳槽　人資曝薪資比較低

日本拉麵湯頭太鹹受不了「因少做1舉動」！日本人曝吃法：有順序的

嬰兒哭吼！「乘客1要求」空姐當場拒絕　討拍文大逆風：丟臉而已

朱孝天遭踢出F4！律師曝1關鍵「玩崩了」：被捨棄也是剛好

川普放行H200「抽成25%台灣付」？胡采蘋笑：怎可能台灣吐給你

明天北東降雨機率增　周末首波冷氣團報到「探12度」

塑膠回收率創醫學中心之最！慈院醫療善循環　救生命也守護地球

他逛北部1商圈「已沒有台灣人」　網驚見消費力：比網拍便宜

國台辦：舊金山和約非法無效　無權處置台灣主權歸屬

「紐約之王」布朗森飆35分　尼克強勢挺進NBA盃最終4強

英文教師要學生填「昨晚有無性行為」問卷　銘傳：開性平會調查

發政治言論接案沒了！「最正護理師」嘆：說收入沒影響是騙人

中式飛馬刺繡、花卉玉鐲包超美！夏姿春夏馬術與嬉皮交織「東方浪漫」

「履歷沒滿1年」難被錄取？過來人做4年跳槽　人資曝薪資比較低

定期定額ETF人氣王出爐　一表看上半年漲幅前10大

每天提早40分鐘到公司　22歲女員工因為「上班太早到」被開除

28藍委推助理費除罪化　他列國民黨今年11人涉詐領、金額破6000萬

日本拉麵湯頭太鹹受不了「因少做1舉動」！日本人曝吃法：有順序的

李進良操心女兒交男友　佩甄：怕她遇到以前的你？

生活熱門新聞

藍莓別再用鹽水洗！醫師曝正確洗法

注意！全台9縣市今天大停水　一早就沒水用

雲霄飛車變天暴跌溫　更強冷氣團叩關

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

連3天挑戰跌破10℃　首波冷氣團要來了

籃籃「胡瓜襲胸」疑雲後首露面　鬆口談一事

財神眷顧！今彩539頭獎「一注獨得」　爽抱走800萬

明變天！　「雨最大」地區曝

東南夜市變乾淨了！業者紮稻草棒「草船借箭

估跌破10℃　入冬最強冷空氣時間曝

2年輕女胰島素阻抗偏高　竟是這生活習慣害的

佳德鳳梨酥遭控黑色異物！業者：有人說謊凹東西

捲周玉蔻爆料爭議　胡婉玲5點反擊

急凍探10℃！　最冷時間曝

更多熱門

相關新聞

即／高國豪三兄弟和解　大哥嗆「弄斷腳」涉恐嚇續審

即／高國豪三兄弟和解　大哥嗆「弄斷腳」涉恐嚇續審

新竹攻城獅球星高國豪爆發「私約」二哥高國強妻子風波，2024年12月3日與大哥高聖文、二哥高國強又在蘇澳某餐廳內外互毆，事後3人互告，其中大哥出言嗆高國豪「我要弄斷你的腳，讓你再也沒辦法打球」涉嫌恐嚇。宜蘭地院原訂今(10日)宣判，不過三兄弟傷害部分和解，法官確認和解書內容後再宣判，恐嚇斷腳部分，涉及恐嚇罪不能撤銷會繼續審理。

宜蘭秘境「三層坪」封園3年重開放　預約已爆滿

宜蘭秘境「三層坪」封園3年重開放　預約已爆滿

快加油！　明起汽柴油各漲0.1元

快加油！　明起汽柴油各漲0.1元

羽球館1男突倒地！休假消防員、護理師聯手搶命

羽球館1男突倒地！休假消防員、護理師聯手搶命

太平山唯一道路宜專一線邊坡崩塌　預計14:00單線通行

太平山唯一道路宜專一線邊坡崩塌　預計14:00單線通行

關鍵字：

中研院地熱中油宜蘭李建成

讀者迴響

熱門新聞

小薰美齒賒帳拖2年！　欠費14萬遭診所追討

藍莓別再用鹽水洗！醫師曝正確洗法

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！

球星林劭安爆劈腿「訂房要找隔音好」！

注意！全台9縣市今天大停水　一早就沒水用

快訊／11歲成爆紅童星！葉子誠逝世得年25歲

雲霄飛車變天暴跌溫　更強冷氣團叩關

獨／破解悠遊卡詐82萬　高中女分3萬買參考書

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

20多歲男「大岩蛇GG」　女友：靠邀喔！你還跟我說正常

國中女教室吸喪屍煙彈！全身狂抖嚇哭同學

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

「女籃界峮峮」球星男友爆偷情！

25歲葉子誠離世死因曝！他悲揭最後對話

連3天挑戰跌破10℃　首波冷氣團要來了

更多

最夯影音

更多
許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！
16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面