初二回娘家台中、新竹、頭城一直塞　高公局估將塞到初三下午

▲初二從上午6點國道多處就出現南下車潮壅塞狀況。（圖／高公局提供）

記者崔至雲／台北報導

今（6日）是春節假期第5日，從上午6點國道多處就出現南下車潮壅塞狀況，高工局指出，下午後壅塞陸續紓解，但截止18時，國1南向三義至台中系統，國1北向新竹系統至竹北、西螺至員林，國3北向關西至大溪，國5北向頭城至坪林等路段仍車多壅塞。

明（7日）為春節假期第6日，預期將有出遊及返回工作崗位民眾同時使用國道，預估國道總延車公里為140百萬車公里 (為平日87百萬車公里的1.6倍)，相關疏導措施包括，全日封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南下入口匝道、國1虎尾、埔鹽系統、國3烏日、竹南北上入口匝道及名間雙向入口匝道。

▲▼高公局預估，初三仍有多處路段將出現壅塞現象。（圖／高公局提供）

另外，實施高乘載管制路段計有7-12時國5南港系統至坪林路段南下入口、14-21時國5蘇澳至頭城及13-18時國1高雄端至湖口、國3九如至大溪路段北上入口；另實施單一費率、深夜0-5時暫停收費、國3「新竹系統至燕巢系統」採通行費率8折收費、開放路肩等交通疏導措施。

高工局預判，明上午壅塞路段，將出現在國1南下楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、國3南下三鶯-關西、茄冬-西濱、烏日-霧峰、國5南下南港系統-坪林等路段；明日下午壅塞路段，計有國1北上西螺-埔鹽系統、南屯-后里、新竹系統至竹北、銅鑼至頭屋、國3北上關西-大溪、大山-香山、竹山-中興、霧峰系統-霧峰、國5北上頭城-坪林、國6西向舊正至霧峰系統等路段，建議用路人儘量避開上述易壅塞時段路段，可改走替代道路。

▲國3北向253.5k_2小客車追撞事故占內車道。（圖／高公局提供）

另查本日下午14時48分，國1南向154.4公里發生2輛小客車的追撞事故佔用內線車道，造成後方車隊回堵3公里；15時39分，國3北向253.5公里發生2輛小客車的追撞事故佔用內線車道，造成後方車隊回堵2公里；16時08分國5北向32.3公里發生2輛小客車的追撞事故佔用外線車道，造成後方車隊回堵3公里，影響整體車流甚鉅。

