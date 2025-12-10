高雄檳榔攤闆娘遭砍死…「雙膝下跪」喊救命！鄰居目擊血腥現場

▲高雄檳榔攤老闆娘遭砍，一度雙膝發軟跪倒在地呼救，而呂嫌則手持刀械喝斥「還不快拿錢出來」。（圖／記者吳世龍攝、民眾提供）

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

高雄市鳳山區光遠路一家檳榔攤今(10日)上午7時許傳出凶殺案，警方調查，46歲的呂嫌今前往該處檳榔攤討債，與王姓老闆娘(68歲)爆發口角，呂嫌當場情緒失控，抽出預藏的刀子朝王婦揮砍。目擊的鄰居指稱，當時聽到王婦大聲呼救，出門查看時她已經滿身是血，雙膝發軟跪倒地上，呂嫌還厲聲喝斥她「O你娘！還不快拿(錢)出來！」

目擊鄰居指出，今早7點多時突然聽到外面傳來淒厲的呼救聲，走出門查看時，赫見王姓老闆娘遭一名男子砍傷，當時現場已經血跡斑斑，王婦中刀後跪倒在地頻頻呼救；呂嫌手上還拿著刀子，頻頻開口催促王婦「把錢拿出來。」

▲警方在現場拉起封鎖線。（圖／記者吳世龍攝）

鄰居說，當下見狀後立即拿出手機錄影，呂嫌發現後勃然大怒，舉起手中的刀子就往他衝來，嚇得鄰居連忙拔腿就跑，呂嫌追了幾步後見追不上，果斷放棄，轉頭往另個方向逃離現場。鄰居表示，王婦做人很好，跟左鄰右舍關係都不錯，今早不幸遭砍，救護車到場時，王婦已經一動不動，「我心裡就想說壞了，可能不太樂觀。」

警方事後趕抵現場時，王婦已經沒有呼吸心跳，經緊急送往醫院搶救後，仍因傷勢過重宣告不治。而呂嫌在犯後被監視器拍下一跛一跛地逃離現場，還一度躲在檳榔攤附近的草叢中，當場遭警方查獲帶回。

初步了解，呂嫌多年前疑似曾替王婦的兒子籌措數萬元的保釋金，今突然想起才前往檳榔攤索討這筆債務，未料卻演變成凶殺血案，現場血跡斑斑，地面上滿是濃稠血跡，畫面怵目驚心。目前呂嫌已遭警方逮捕，全案正進一步調查釐清中。

▲呂嫌火速遭警方逮捕帶回。（圖／記者吳世龍攝，下同）