「歡迎tag我」林佳龍關切國道疏運　加群組即時掌握壅塞路段

▲林佳龍赴高公局視察，為了掌握國道路況，加入各區與地方政府的群組。（圖／交通部提供）

記者崔至雲／台北報導

春節連假疏運，交通部長林佳龍昨（5日）下午赴高速公路局中區交控中心視察。林佳龍表示，為了即時掌握國道在各地區的路況，自己也逐一加入各區與地方政府的群組，即時協調匝道儀控，讓交流道與市區道路的疏導措施不要相互干擾，而是能夠相輔相成，「如果需要我來幫忙協調，歡迎同仁隨時tag（標記）我。」

林佳龍昨日在交通部高公局長趙興華的陪同下，前往中區行控中心（養護工程分局）視察，瞭解台中都會區、台中花博春節連續假期的國道路況及因應措施，也與各區中心透過視訊掌握全國路況，並致贈紅包慰勞堅守崗位的執勤同仁。

▲林佳龍表示，中分局應確實掌握區域交通狀況，加強與地方政府交通協調，務必提供民眾順暢的交通旅途。（圖／交通部提供）

林佳龍表示，中分局應確實掌握區域交通狀況，加強與地方政府交通協調，務必提供民眾順暢的交通旅途，並加速國道事件及事故排除時間，未來交通結合大數據，以人本為主義，提供用路人一個「安全的國道、承載幸福的國道」。

林佳龍在慰勉同仁執勤辛勞、並提醒主管確實安排同仁休假後表示，今年春節有9天連續假期，後續仍有多個連續假期，民眾返鄉、出遊旅次將大幅增加，高速公路局應 妥為安排交通疏導計畫。

林佳龍也指出，國道的順暢與否，除了國道用路人的便利之外，也與各縣市的市區道路交互影響，年前他除了指示成立與各地的即時協調平台之外，他自己也逐一加入各區與地方政府的群組，不干擾大家運作，只是即時掌握各區對壅塞改善的因應。

