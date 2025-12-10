無數人的不屈意志讓「自由」落土　卓榮泰：台灣絕不走回頭路

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

今（10日）為世界人權日，行政院長卓榮泰在臉書提到，今日台灣能與全球民主陣營一起並肩而立，是一代又一代的人們，集結不屈的意志，帶領台灣一步步走出恐懼，讓名為「自由」的種子落土。台灣絕對不走回頭路，也絕對不容忍台灣社會再一次發生過去的慘痛傷害；絕對不允許任何人、任何勢力，包括外來威權的勢力，讓台灣再度退回沒有民主自由的時代。

「致敬，台灣民主路上的雲與霧。自由台灣，我們一起守護。」卓榮泰說，過去威權政府統治的年代，有無數人因表達政治主張而遭受迫害，失去自由、甚至付出生命的代價。那些留在歷史檔案裡的，不只是文字，更是真實生命的痕跡。

卓榮泰表示，今日台灣能與全球民主陣營一起並肩而立，是一代又一代的人們，集結不屈的意志，帶領台灣一步步走出恐懼，讓名為「自由」的種子落土；又因為一代又一代的人，鼓起勇氣不斷對那段空白時代的提問，而造就了今日百花齊放的「民主」，讓世界都驚艷、關注。

「我們無比珍惜台灣今天所擁有的一切。」卓榮泰指出，也因為如此，大家保存記憶，提醒彼此、不遺忘，才能避免重蹈覆轍。透過調查真相、還原歷史，才能讓社會真正和解，重建社會信任，並彌補對受難者及家屬們的傷害，恢復受難者的清白、尊嚴及名譽。

卓榮泰表示，如賴總統所說，台灣絕對不走回頭路，也絕對不容忍台灣社會再一次發生過去的慘痛的傷害；絕對不允許任何人、任何勢力，包括外來威權的勢力，讓台灣再度退回沒有民主自由的時代。

「民主，是台灣唯一的方向。」卓榮泰說，會持續堅守和平、人權與法治價值，與世界上理念相近的民主夥伴攜手抵抗威權侵擾，「自由台灣，我們一起守護」。