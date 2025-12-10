網憂「入境卡爭議」影響韓團來台　李遠：韓國人能區隔台灣、中國

▲立法院文化教育委員會，文化部長李遠進行專題報告。（圖／記者湯興漢攝）

生活中心／綜合報導

韓國電子入境卡欄位將我國標示為「中國台灣」，外交部表示將重新檢視台韓關係，研擬可行的因應方案，因此外界也關注是否會禁止韓團來反制。文化部長李遠今(10日)表示，韓國人對台灣的興趣，在這兩年非常的高，也非常能夠區隔台灣就是台灣、中國就是中國。

李遠今日上午出席立法院教育文化委員會進行專題報告，並備質詢。他在會前受訪，被問到韓國電子入境卡列「中國台灣」一事，有立委建議制裁韓國，外界也關心文化部是否可能會禁止韓星。他指出，就文化部立場來講，台灣和韓國之間的文化交流比過去多很多，文策院才剛剛跟韓國最大的集團CJ ENM簽約，要一起拍以台灣為主的影視作品。

李遠進一步表示，文學方面也看到大量台灣文學作品取代中國的文學作品，翻譯成韓文，「所以韓國人對台灣的興趣，這兩年非常的高，也非常能夠區隔台灣就是台灣、中國就是中國。」

李遠強調，就產業立場來講，文化部會盡量讓台灣的文化走出去，產生文化外交，「相信很多國家都非常清楚，台灣的文化跟中國的文化的差別」。他說，文化部最大的功能，就是盡量把台灣的文化做出主體性，有特色，去跟中國區隔。

南韓自今年2月推行電子入境卡以來，系統裡一直把台灣標示為「中國（台灣）」，這讓台灣政府相當不滿。外交部亞東太平洋司副司長劉昆豪表示，南韓在貿易上對台灣有龐大順差，兩國關係明顯不對等，外交部已決定全面檢討與南韓的互動。民進黨立委王定宇痛批，「韓國政府執迷不悟，要讓他們知道代價！」