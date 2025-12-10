　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

網憂「入境卡爭議」影響韓團來台　李遠：韓國人能區隔台灣、中國

▲▼立法院文化教育委員會10日邀請文化部、公廣集團暨公視基金、央社、央廣之營運管理、預算績效，與新媒體策略」進行專題報告。圖為文化部長李遠。照片已上傳後台，生活、要聞中心請參考。（圖／記者湯興漢攝）

▲立法院文化教育委員會，文化部長李遠進行專題報告。（圖／記者湯興漢攝）

生活中心／綜合報導

韓國電子入境卡欄位將我國標示為「中國台灣」，外交部表示將重新檢視台韓關係，研擬可行的因應方案，因此外界也關注是否會禁止韓團來反制。文化部長李遠今(10日)表示，韓國人對台灣的興趣，在這兩年非常的高，也非常能夠區隔台灣就是台灣、中國就是中國。

李遠今日上午出席立法院教育文化委員會進行專題報告，並備質詢。他在會前受訪，被問到韓國電子入境卡列「中國台灣」一事，有立委建議制裁韓國，外界也關心文化部是否可能會禁止韓星。他指出，就文化部立場來講，台灣和韓國之間的文化交流比過去多很多，文策院才剛剛跟韓國最大的集團CJ ENM簽約，要一起拍以台灣為主的影視作品。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李遠進一步表示，文學方面也看到大量台灣文學作品取代中國的文學作品，翻譯成韓文，「所以韓國人對台灣的興趣，這兩年非常的高，也非常能夠區隔台灣就是台灣、中國就是中國。」

李遠強調，就產業立場來講，文化部會盡量讓台灣的文化走出去，產生文化外交，「相信很多國家都非常清楚，台灣的文化跟中國的文化的差別」。他說，文化部最大的功能，就是盡量把台灣的文化做出主體性，有特色，去跟中國區隔。

南韓自今年2月推行電子入境卡以來，系統裡一直把台灣標示為「中國（台灣）」，這讓台灣政府相當不滿。外交部亞東太平洋司副司長劉昆豪表示，南韓在貿易上對台灣有龐大順差，兩國關係明顯不對等，外交部已決定全面檢討與南韓的互動。民進黨立委王定宇痛批，「韓國政府執迷不悟，要讓他們知道代價！」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
525 2 3805 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
小薰爆「拖欠牙醫14萬」！　經紀人3聲明回應
闆娘「雙膝下跪喊救命」仍遭砍死　鄰居目擊血腥現場
義交疏導交通遭輾斃！　悲劇瞬間曝
11歲童偷騎車「鬼切撞飛騎士」！　離譜畫面曝
快訊／檳榔攤老闆娘遭砍死！　犯嫌逃逸畫面曝光
王品集團宣布調薪「最高10%」！　招募逾1200人
25歲大馬爆紅童星死因曝光！　他悲揭最後對話

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

7年1.2億打造共融特色遊戲場　五校聯合開箱一起玩出幼兒成長力

ICU「重生門」難得打開！陳志金曝背後意義：是大愛勇者的通道

網憂「入境卡爭議」影響韓團來台　李遠：韓國人能區隔台灣、中國

今暖到28度「周六魔鬼大降溫」　網傻見這天回溫：短袖穿整年

周玉蔻爆料「滾床單」傳曾向她查證　胡婉玲：說法不符新聞原理

日本作家揭「拉麵禁忌」白飯別加湯裡　小心老闆當場開罵

仙塔律師從賣慘到認罪！陳沂曝「關鍵原因」狠酸：人品真是不行

台灣被雲包圍！　今早最新衛星照曝

年輕人教訓90歲老伯還PO網　精神科醫搖頭：厭老正義魔人

急凍探10℃！　最冷時間曝

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

高醫大學生遭酒駕撞死！主播父「全身穿亡子衣服」　帶他上法庭

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

「1拳1個」擊倒3女畫面曝！4妹子酒後吵架…他見女友被推怒了

7年1.2億打造共融特色遊戲場　五校聯合開箱一起玩出幼兒成長力

ICU「重生門」難得打開！陳志金曝背後意義：是大愛勇者的通道

網憂「入境卡爭議」影響韓團來台　李遠：韓國人能區隔台灣、中國

今暖到28度「周六魔鬼大降溫」　網傻見這天回溫：短袖穿整年

周玉蔻爆料「滾床單」傳曾向她查證　胡婉玲：說法不符新聞原理

日本作家揭「拉麵禁忌」白飯別加湯裡　小心老闆當場開罵

仙塔律師從賣慘到認罪！陳沂曝「關鍵原因」狠酸：人品真是不行

台灣被雲包圍！　今早最新衛星照曝

年輕人教訓90歲老伯還PO網　精神科醫搖頭：厭老正義魔人

急凍探10℃！　最冷時間曝

47歲楊謹華生活照少女感炸裂！自製薑茶冰塊素顏發光　加碼蜜桃臀養成菜單

宗教基本法立法恐凌駕其他自由　劉世芳提5點反對：恐形治外法權

LINE Pay Money開通爆量！曝「審核要等5天」　7-11限綁5銀行卡

家樂福撤「天母地王」換血　房東曝：同業種零售業秒接

車頭撞扁！桃園大貨車追撞聯結車　肇事駕駛一度受困

壽山動物園13歲母獅突血尿　屏科大啟動CT緊急檢查

張泰山兒子張可洛錄取興南高校　踏上甲子園名校宮城大彌是校友

3C故障先問AI！iFixit推出維修界ChatGPT「FixBot」

速食店雙12優惠懶人包　肯德基買1送1、三商炸雞桶49折

談3大滿意政績　蔣萬安提輝達、大巨蛋、捷運6線：我沒辜負市民

【穿亡子衣出庭】高醫大生遭酒駕撞死！主播父淚訴：沒機會再愛他了

生活熱門新聞

藍莓別再用鹽水洗！醫師曝正確洗法

注意！全台9縣市今天大停水　一早就沒水用

雲霄飛車變天暴跌溫　更強冷氣團叩關

連3天挑戰跌破10℃　首波冷氣團要來了

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

財神眷顧！今彩539頭獎「一注獨得」　爽抱走800萬

籃籃「胡瓜襲胸」疑雲後首露面　鬆口談一事

明變天！　「雨最大」地區曝

東南夜市變乾淨了！業者紮稻草棒「草船借箭

估跌破10℃　入冬最強冷空氣時間曝

佳德鳳梨酥遭控黑色異物！業者：有人說謊凹東西

2年輕女胰島素阻抗偏高　竟是這生活習慣害的

捲周玉蔻爆料爭議　胡婉玲5點反擊

急凍探10℃！　最冷時間曝

更多熱門

相關新聞

2026年1月韓星來台應援投票！金唱片30組藝人齊聚

2026年1月韓星來台應援投票！金唱片30組藝人齊聚

迎接全新的一年，台灣韓流市場開春就祭出「核彈級」陣容！粉絲窩（FansWorld）正式推出【粉絲窩「2026年1月來台韓星」應援票選活動】，號召全台迷妹迷弟們動起來，用愛心為本命爭取榮耀！只要登入粉絲窩平台投票，就有機會讓你心愛的偶像登上 Facebook 專頁橫幅（Banner），並由擁有 400 萬追蹤的《ETtoday星光雲》刊登專屬推坑報導，讓偶像在新的一年人氣紅不讓！

LIVE／AAA首批藝人抵達高雄！《ETtoday》全程直播

LIVE／AAA首批藝人抵達高雄！《ETtoday》全程直播

2026年12組韓星來台演唱會、見面會

2026年12組韓星來台演唱會、見面會

李遠、李洋組隊跟高中生打羽球　「文化幣+動滋券」加碼送300

李遠、李洋組隊跟高中生打羽球　「文化幣+動滋券」加碼送300

惠利甜喊我愛你寵粉

惠利甜喊我愛你寵粉

關鍵字：

李遠文化不韓星

讀者迴響

熱門新聞

藍莓別再用鹽水洗！醫師曝正確洗法

小薰美齒賒帳拖2年！　欠費14萬遭診所追討

注意！全台9縣市今天大停水　一早就沒水用

球星林劭安爆劈腿「訂房要找隔音好」！

快訊／11歲成爆紅童星！葉子誠逝世得年25歲

雲霄飛車變天暴跌溫　更強冷氣團叩關

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！

20多歲男「大岩蛇GG」　女友：靠邀喔！你還跟我說正常

國中女教室吸喪屍煙彈！全身狂抖嚇哭同學

連3天挑戰跌破10℃　首波冷氣團要來了

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

「女籃界峮峮」球星男友爆偷情！

獨／破解悠遊卡詐82萬　高中女分3萬買參考書

仙塔律師扮詐團內鬼改口認罪　願繳回陪訊鐘點費求減刑

更多

最夯影音

更多
許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！
高醫大學生遭酒駕撞死！主播父「全身穿亡子衣服」　帶他上法庭

高醫大學生遭酒駕撞死！主播父「全身穿亡子衣服」　帶他上法庭

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面