屏東貨車越雙黃線超車撞重機！酒測惹質疑　警曝密錄器澄清

記者陳崑福／屏東報導

蔡姓男子（67歲）駕駛小貨車，8日上午行經屏東縣獅子鄉台9線442.8公里處南下車道時，超越雙黃線擦撞同方向前方施姓男子（26歲）騎乘的大重機，枋寮警分局獲報處理，施男輕微擦傷，意識清楚未送醫，雙方酒測值為0。過程被po網，有民眾質疑員警實施酒測程序有疑義，枋寮警方經檢視員警密錄器，強調過程均符合警政署頒定之「取締酒後駕車作業程序」，並對蔡男違規行為開單告發。

▲枋寮警方對蔡男進行酒測。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲枋寮分局組長林銘煌說明處理過程。

枋寮分局於8日上午8時28分接獲報案，獅子鄉台9線442.8公里處（南下車道）發生交通事故，經員警趕赴現場處理，係蔡姓男子駕駛小貨車沿台9線南下行駛，至事故地點跨越雙黃線違規超車，擦撞前方同向行駛之施姓男子駕駛大型重型機車。施姓駕駛輕微擦傷，意識清楚未送醫。雙方酒測值為0。

酒測過程警方全程蒐證，並經雙方簽名確認無意見。有關民眾質疑員警實施酒測程序有疑義部分，經檢視員警密錄器 ，過程均符合警政署頒定之「取締酒後駕車作業程序」。警方說，第一位員警執行酒測時，蔡男吹氣後，酒測器數值尚在分析中，因螢幕逆光未發現，由另一名員警接手準備再度實施酒測時，前一次數據始分析完成，顯示酒測數據為0，酒測黏貼單產生中，非影片中碰嘴唇當下產生之酒測數據。

蔡男跨越雙黃線違規行駛，違規事實明確，依道路交通管理處罰條例第45條第1項第3款製單舉發。枋寮分局呼籲駕駛，行經雙黃線路段禁止超車，務必遵守道路交通安全規則，以維護用路安全。