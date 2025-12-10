獨／破解悠遊卡詐82萬！高中女分3萬買參考書　真相讓單親媽心碎

▲北市董姓女高中生被未成年男友教唆涉偽造悠遊卡變現。（示意圖／AI製）

記者黃宥寧／台北報導

北市18歲董姓女高中生涉與2名未成年破解悠遊卡偽造退費，原遭起訴69萬餘元，士林地院9日開庭時，檢方依北捷補件將涉案卡片增至21張、金額上修為82萬2060元。董女當庭認罪，表示僅分得2至3萬元、願提出15萬元調解。庭後單親母親見媒體拍攝瞬間崩潰，哽咽求「拜託不要曝光她」，一度激動到發抖，場面令人鼻酸。

董女出庭時顯得僵硬，全程幾乎沒表情。因未委任辯護律師，答話卡住時會本能地回頭看母親，而坐在旁聽席的董母也忍不住小聲提醒：「要講清楚喔。」母女之間的無助，在法庭裡格外明顯。

她當庭認罪，強調後期追加的卡片「不是我做的」，並供稱：「我是被鄭姓少年（男友）教唆的。」法官追問3人如何分帳，她聲音極低：「我只拿到2、3萬…其他都在鄭那邊。」

她表示願意提出15萬元與北捷調解，但北捷告訴代理人表示未獲公司授權，下週將與其他被告統一在北院調解。

北捷代表說，公司尊重法院量刑，「如果調解順利、悔意明確，也願意給年輕人一次機會。」法官隨後改以簡式審判程序審理，全案訂於月底宣判。

庭後母女走出法院時遇上媒體拍攝，董母看到鏡頭臉色大變，立刻衝到前方擋住女兒，幾乎帶著哭腔懇求：「拜託…不要曝光她…她真的還小，放照片她以後真的沒辦法做人。」她越講越激動，聲音顫抖。

董母哽咽說，自己是單親家庭，一個人撐起全部開銷，為了讓女兒念私校，這些年一直在忙工作，「我一直在外面工作，就是希望她走在正路上…」她表示，女兒是在高一升高二時，因為在網路上玩線上遊戲認識鄭姓少年，整個人開始叛逆，最後甚至休學，但她一直以為只是青春期的情緒，「都是我不好，沒顧好她……我真的不知道她跟那些人走那麼近。」

最令她心碎的，是女兒分到「幾萬元」後，竟開心跑回家告訴她：「媽媽，我買了好多要考大學的書！」董母當時以為女兒想通了、準備重新讀書，還因此欣慰了好幾天，沒想到那些書竟然是用犯罪所得買的。董母回憶到這裡整個人都在發抖：「我怎麼會知道她買書的錢是這樣來的？我真的不知道她在做什麼…」。

她無奈說：「現在的年輕人在網路上玩遊戲，就隨便喊『你是我女朋友』、『你是我男朋友』…結果就變成這樣。我真的不知道孩子是怎麼走歪的。」幾句話道盡一個單親母親的無力。

起訴指出，董女與鄭姓少年為情侶，今年1月起密謀以「科技賺快錢」。鄭男購買已被破譯的悠遊卡原始檔與空白IC卡，並利用手機內建NFC讀寫器、搭配APP「MCT」將原始檔寫入空白卡，再輸入特定代碼，偽造成具TPASS 2.0月票功能的票卡，隨後找董女與另名黃姓少年到北捷自動售票加值機（AVM）反覆操作退費，讓機器誤判將金額灌入TPASS卡。

3人透過重複操作，在短時間內套得現金，黃姓少年則負責將部分退費金額轉為遊戲點數，再於網路販售換現金，使金流快速流入市面。整體犯罪鏈明確，共詐得69萬1,820元，幾乎全數花用殆盡。

鄭姓少年承認曾操作退費，但辯稱只是「好奇測試」，不知已觸法；黃姓少年也坦承將退費金額轉換遊戲點數轉售，但抗辯僅是「代購」，未意識到涉及洗錢或詐欺。

至於董女則說，是拿鄭男給的退款儲值金額購買遊戲點數後交由鄭男販售作為日常開銷，不料後來又改口稱未花用、不知道違法。

檢察官認為，董女已成年，卻與未成年少年共謀犯案，對犯行僅部分承認，態度消極；雖金額不算龐大，但手法一旦擴散恐造成重大風險，因此依偽造有價證券、詐欺等罪將董女起訴，2名少年則依規定移送少年法院。