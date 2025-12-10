　
塑膠回收率創醫學中心之最！慈院醫療善循環　救生命也守護地球

▲林欣榮院長指出他現在穿的西裝整套都是大愛感恩科技的產品，很感恩能繼續有大愛感恩科技合作「醫材再生研發」計畫。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

面對全球環境永續挑戰，花蓮慈濟醫院以實際行動落實ESG理念，根據環境部公告資料顯示，花蓮慈濟塑膠回收利用率高達67%，居全台醫學中心之冠，林欣榮院長指出，67%的回收不是數字而是行動，廢塑膠不是垃圾，花蓮慈濟與大愛感恩科技攜手合作，讓廢塑膠變身醫療資源，打造綠色醫療善循環。

目前，花蓮慈濟醫院產生的廢塑膠，會先由專業回收公司統一處理，大愛感恩科技再向回收公司收購這些回收資源，轉化為可再利用的環保產品。

▲▼大愛感恩科技公司總經理李鼎銘表示，救治生命也可守護地球並分送聽眾每人一支首度面市的以醫材再生製作的「三(色)合一」筆。

多年來，大愛感恩科技在落實ESG與創新研發、專利上成果豐碩，獲得國家新創獎、國家環境教育獎、國家磐石獎等多項肯定。2025年起，雙方進一步合作「醫材再生研發」計畫，希望將來自醫療回收的廢塑膠，製成醫院實際可用的物品。例如病房用品、醫護服裝或院內設備配件，實現資源循環再生，提升醫療體系的永續韌性。

「這不僅是資源再利用，更是一種環境與醫療結合的善循環。」林欣榮院長強調，醫院推動廢塑膠回收的同時，也在思考如何將環保精神融入日常醫療運作，降低環境衝擊，實踐企業社會責任。大愛感恩科技在資源再生的創新研發的產品不僅用在慈善賑災，「慈悲科技環保超人裝」從頭到腳，志工的灰衣白褲，防割手套、防穿刺黑白鞋、舒適襪、護腰、護膝、多功能背心……一般民眾日常也可用使用。

在2025台灣醫療科技展中，大愛感恩科技公司總經理李鼎銘也以「救治生命，也可守護地球：醫療廢棄物的永續新生命」為題分享。讓更多人認識大愛感恩科技如何改變塑膠廢棄物，發揮再生資源的良能；在場的聽眾每人還獲得一支首度面市的以醫材再生製作的「三(色)合一」筆。

花蓮慈濟醫院林欣榮院長（左四）與大愛感恩科技公司總經理李鼎銘（右三）希望能將廢棄醫材再生發揚光大。

除了回收再利用的實踐外，花蓮慈濟醫院以醫療永續經營、氣候變遷調適作為、醫療永續人才共育為方向，依計畫逐步落實在醫院經營管理上，成效卓越，今年自9月起已連獲五項肯定，包括「秀林鄉全人整合照護」、「運動照護永續行動」贏得亞太暨台灣永續行動獎雙金獎、聯合報健康永續獎，台灣永續績優醫院及首本《永續報告書》獲銅獎。12月8日還將接受行政院「國家永續發展獎」表揚。未來，醫院將持續深化「從源頭減量到循環再生」的綠色醫療行動，攜手各界共同邁向永續未來。

根據環境部公告，花蓮慈濟塑膠回收利用居全台醫學中心第一名，回收率超過67%。陳星助指出，現在處理廢塑膠是交給回收公司，大愛感恩科技再自回收公司收購，進一步將廢塑膠變成可以再利用的資源，未來將與大愛感恩科技共同思考，如何把這些回收資源變成醫院可用的物品，這將是另一種善循環。
 

相關新聞

「CAR-T」血液癌末生機　慈院分享治療經驗

「CAR-T」血液癌末生機　慈院分享治療經驗

花蓮慈濟醫院血腫治療發展成熟，成為國內少數可執行CAR-T治療的醫學中心。CAR-T通過衛生福利部核准健保給付後，台灣第一例的個案就在花蓮慈濟治療成功。近年更有許多國際病人慕名前來治療，專長血液治療的李啟誠副院長7日於台灣醫療科技展最後一日，壓軸分享「台灣CAR-T」治療的國際經驗。

醫療資料FHIR化　花蓮慈院啟動FHIR-native專病庫

醫療資料FHIR化　花蓮慈院啟動FHIR-native專病庫

花蓮慈院首創「醫王一號」 打造精準中醫平台

花蓮慈院首創「醫王一號」 打造精準中醫平台

少女住院竟遭手肘襲胸　變態行政人員下場曝

少女住院竟遭手肘襲胸　變態行政人員下場曝

全院686人獲表揚！中醫大附醫院慶溫馨登場

全院686人獲表揚！中醫大附醫院慶溫馨登場

