獨／行醫40年最驚悚！高大成解剖愛滋死者劃傷手　嚇到連驗10年

▲高大成評論時事犀利，面對酸民、負評也砲火猛烈，但自曝在解剖屍體時曾遇過一事，讓他嚇壞。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

法醫高大成是台灣知名法醫，解剖屍體、分析命案常成民眾關注焦點。他所開業的「高診所」主要診治一般內外科，在Google評論受到高度好評，不過若遇到有網友留負評，他也會親自回覆，且砲火猛烈不手軟，堪稱「法醫戰神」；但戰神也有害怕的時候，他透露，過往曾經解剖一名命喪槍口的台商，解剖前才得知死者感染愛滋，結果解剖時他緊張到誤傷自己的手，嚇得他從此連續10年檢驗，也讓他感嘆，法醫是高風險工作，難怪現在沒人要當。

高大成從中山醫學大學醫學院畢業，還到日本京都大學醫學博士深造，投入法醫工作40年，迄今解剖的遺體將近5000具。他回憶，最難忘的就是一具身中6槍、從越南運回的台商遺體。就在他準備解剖前，死者太太突然投下震撼彈，告知他先生生前感染了愛滋病，而她自己也正在接受治療。高大成立刻意識到高度風險，向檢方建議延後一週解剖以策安全，但檢警為把握破案時機，要求他必須立即進行。

「不想沒事，越想越緊張！」高大成坦言，在極大的心理壓力下，他只能硬著頭皮上陣。沒想到，最擔心的事還是發生了，解剖過程中，他的手不慎被解剖刀劃傷。

這個小小的傷口，卻成了他長達10年的沉重壓力。為了確認自己沒有被感染，高大成此後連續10年定期自我篩檢。他感嘆，法醫工作不僅要面對亡者，更時刻暴露在未知的感染風險中，這種高壓環境，或許正是越來越少年輕人願意投身法醫行列的殘酷真相。