43分鐘奪8命！廣東一五金行突發「火災」　樓頂現烏黑蘑菇雲





▲樓頂出現蘑菇雲。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

廣東汕頭一五金行9日晚間九點突然發生火災，火勢在43分鐘內，奪走8人生命，4名傷者送醫搶救。該棟樓為1樓店面，2樓以上為住宅，這場火災將「下店上宅」模式的致命隱患，再次推至公眾視野。

據《澎湃新聞》報導，12月9日21時20分，廣東省汕頭市潮南區峽山街道丹鳳路一棟四層鋼筋混凝土結構自建房起火。消防局接警後43分鐘撲滅明火（22時03分），過火面積約150平方公尺。

火災導致8人當場死亡、4人受傷送醫搶救。倖存者家屬透露，罹難者包括屋主的父母、弟弟、孩子及祖母等親屬，僅一名成年女性成功逃脫。





▲五金行突發火災。（圖／翻攝自微博）

起火建築一層為「裕豐五金電器店」，二至四層為生活區，屬於典型的「下店上宅」混合經營模式。現場畫面顯示，火勢從底層商店向上迅速蔓延，濃煙經由未封閉的樓梯間灌入住宅區域。

消防人員分析逃生受阻的問題在於，經營區與生活區未採實體牆或防火門隔離，導致火勢垂直蔓延極快；樓層堆放雜物，防盜網未設內部開啟式逃生口，阻礙緊急疏散；五金店電器設備密集，有私拉電線、線路老化問題，冬季暖氣設備加重用電負荷。

報導指出，火災發生於居民未入睡時段（21:20），但濃煙封鎖樓梯間後，樓上人員僅3至5分鐘逃生時間。初步推測罹難者多因吸入有毒煙氣窒息身亡。