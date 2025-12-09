估跌破10℃　入冬最強冷空氣時間曝

▲時序進入12月冬天，冷空氣一波波影響。（圖／資料照／記者林敬旻攝）



記者陳俊宏／台北報導

今年入冬最強冷空氣要來了！氣象專家吳德榮提醒，周日晚、下周一晨及下周二晨氣溫降至最低，最新模擬仍將首次降至大陸冷氣團標準，本島平地亦將挑戰10度以下。



吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，今晨觀測資料顯示，北部、東半部低層雲籠罩，降水回波在北部陸地、東半部海上，北台灣明顯降雨；最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今上半天北部、東半部仍有明顯降雨，下半天東北季風漸減弱，雨勢逐漸減緩，北台整天偏涼、中南部白天舒適早晚涼。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周三、周四天氣好轉，各地晴時多雲，東半部偶有零星飄雨的機率，氣溫回升，白天舒適微熱、早晚涼；周四晚至周五迎風面水氣略增，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫降雨的機率，其他各地晴時多雲。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬調整為周六白天起冷空氣漸南下，氣溫逐漸下降，北台灣、東半部雲量漸增，轉有局部短暫雨的機率；周日至下周二乾冷空氣南下，各地轉晴朗；周日、下周一白天偏涼，早晚很冷；下周二白天起冷空氣減弱，氣溫回升。

吳德榮表示，周日晚、下周一晨及下周二晨氣溫降至最低，最新模擬仍將首次降至大陸冷氣團標準（台北觀測站≦14度），本島平地亦將挑戰10度以下；但由於科學的極限，模式會繼續調整，需持續觀察。