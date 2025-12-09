佳德鳳梨酥遭控黑色異物！業者反擊「有人說謊」：衛生局已還清白

▲佳德鳳梨酥。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

知名鳳梨酥名店「佳德糕餅鋪」近日遭消費者投訴，稱購買的鳳梨酥拆封後發現「黑色異物」，質疑店家處理態度不佳，並在 Google 留下負評，引發網路熱議。台北市衛生局今（9日）上午到店面與工廠稽查，未在現場產品中發現異物，但查有「食材未離地架高」、「私人物品未專區管理」等缺失，已要求業者於12月16日前改善。佳德晚間發出長文聲明，強調衛生局的查驗已「還清白」。

佳德表示，接獲客訴後第一時間就通知廠長進入工廠查詢生產線狀況，但消費者先提供的照片不夠清楚，因此請其寄回商品以利比對。業者說明，由於該鳳梨酥已開封，雖異物位於表層，但「無法確認是否經加工或深偽」。基於負責態度，公司採「從寬認定」，提出1賠3補償。

▲有顧客指出，佳德鳳梨酥產品內出現黑色異物。（圖／翻攝Google評論）

然而，佳德指出，工廠全面檢視生產線及所有成品後，均未發現類似物品。消費者收到新品後仍不滿意，公司遂再提出退費方案協助處理，但對方回應「若只補償六入禮盒的價格就不用賠」，並揚言將向消基會投訴及在 Google 留評。佳德澄清，外界流傳「只願意賠 38 元」純屬誤導。

業者強調，該消費者第一時間稱異物疑似是「蟲」，但商品寄回後，員工逐一檢視後皆確認「絕對不是蟲」。公司依消保法提供補償與退費，但客戶仍不接受，並持續在 Google 評論放大事件、進行過度解讀。佳德更直指對方「說法前後不一」、「更新速度比手機還快」，並強調「所有通話錄音都在」。

佳德在聲明中表示，今日衛生局已完成查驗，現場產品皆未見異物，「算是還了公司清白」。公司重申多年來堅持高標準品管與服務熱忱不會因為此事件受到影響，也感謝外界在風波期間給予的支持與肯定。