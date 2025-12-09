　
佳德鳳梨酥遭控黑色異物！業者反擊「有人說謊」：衛生局已還清白

▲▼佳德鳳梨酥 原料配方 拒陸。（圖／記者屠惠剛攝）

▲佳德鳳梨酥。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

知名鳳梨酥名店「佳德糕餅鋪」近日遭消費者投訴，稱購買的鳳梨酥拆封後發現「黑色異物」，質疑店家處理態度不佳，並在 Google 留下負評，引發網路熱議。台北市衛生局今（9日）上午到店面與工廠稽查，未在現場產品中發現異物，但查有「食材未離地架高」、「私人物品未專區管理」等缺失，已要求業者於12月16日前改善。佳德晚間發出長文聲明，強調衛生局的查驗已「還清白」。

佳德表示，接獲客訴後第一時間就通知廠長進入工廠查詢生產線狀況，但消費者先提供的照片不夠清楚，因此請其寄回商品以利比對。業者說明，由於該鳳梨酥已開封，雖異物位於表層，但「無法確認是否經加工或深偽」。基於負責態度，公司採「從寬認定」，提出1賠3補償。

▲▼佳德鳳梨酥產品內出現黑色異物。（圖／翻攝Google評論）

▲有顧客指出，佳德鳳梨酥產品內出現黑色異物。（圖／翻攝Google評論）

然而，佳德指出，工廠全面檢視生產線及所有成品後，均未發現類似物品。消費者收到新品後仍不滿意，公司遂再提出退費方案協助處理，但對方回應「若只補償六入禮盒的價格就不用賠」，並揚言將向消基會投訴及在 Google 留評。佳德澄清，外界流傳「只願意賠 38 元」純屬誤導。

業者強調，該消費者第一時間稱異物疑似是「蟲」，但商品寄回後，員工逐一檢視後皆確認「絕對不是蟲」。公司依消保法提供補償與退費，但客戶仍不接受，並持續在 Google 評論放大事件、進行過度解讀。佳德更直指對方「說法前後不一」、「更新速度比手機還快」，並強調「所有通話錄音都在」。

佳德在聲明中表示，今日衛生局已完成查驗，現場產品皆未見異物，「算是還了公司清白」。公司重申多年來堅持高標準品管與服務熱忱不會因為此事件受到影響，也感謝外界在風波期間給予的支持與肯定。

佳德鳳梨酥卡「黑色異物」　衛生局稽查揪2缺失

有民眾到知名糕餅店「佳德糕餅鋪」購買鳳梨酥，結果回家發現有一塊含有「黑色異物」。對此，店家表示，無法確定來源，已回收該份鳳梨酥並退費。台北市衛生局隨即派員前往店面和工廠稽查，揪出「食品及冰箱內食材未離地架高」、「私人物品未專區管理」等缺失事項，已責令業者於12/16前改善完成。

台南牛肉湯店驚見活蟑螂！業者致歉、衛生局稽查

新北衛生局妙齡女控性侵墜樓亡　前老闆判2年定讞

吃麵吐出大蟑螂雙腳！台南衛生局回應了

鯛魚排烏龍案「實驗室3缺失」　食藥署揪出「儀器帳密全員共用」

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

