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影／初一走春拜拜！社寮紫南宮路段回堵2公里　高公局估初二更塞

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▲國道5號。（圖／記者季相儒攝）

▲國道示意圖。（圖／記者季相儒攝）

記者蔡玟君／台北報導

大年初一也是春節連假第4天，高公局5日表示，截至下午3點，台3丙線0K~2K社寮紫南宮路段回堵2公里，同時預估大年初二（6日）許多民眾會安排2天以上出遊行程，中、長程旅次應會增加，如台9線蘇花公路、南迴公路、台3線苗栗大湖地區等鄰近風景區路段會有局部壅塞情況。

高公局指出，截至5日下午3點為止，包括台1甲線20K~21K雙向（萬壽路一段及二段）、台2線0K~2K（中正東路一段往淡水市區）、台2線56K~54.5K（基金二路往基金三路）、台2線46K~44K（萬里隧道往加投路）、台3線41K~39K（員林路二段往大溪市區）、台15線1K~0K（關渡橋往淡水）、台62線2K~0K（瑪陵隧道往大武崙匝道）、台64線2.7K~0K（下八里匝道）、台61線176K~177K（鹿港路段）、台61線194K~197K（芳苑路段）、台21甲線60K~63K（九龍口至水社）、台19線70K~71K（北港朝天宮路段），及台17線139K~141K（五王大橋路段）車多外，其餘公路總局轄管大部分路段車流正常無壅塞情形，公共運輸狀況良好。

台18線一景。（圖／翻攝自公路總局第五區工程處網站）

▲台18線示意圖。（圖／翻攝自公路總局第五區工程處網站）

高公局預估，明（6）日為大年初二，為傳統國人回娘家的日子，加上春節假期9天連假，不少民眾也會安排2日以上的出遊行程，因此公路總局預判中、長程旅次應會增加，且鄰近風景區路段也會有局部壅塞情形，如台9線蘇花公路、南迴公路、台3線苗栗大湖地區、台14及台14甲線清境農場及合歡山、台18線阿里山、台21線日月潭、台26線墾丁等，部分路段已規劃替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛。

▲▼市府轉運站,國道客運跨年連續假期返鄉人潮。（圖／記者李毓康攝）

▲,國道客運疏運示意圖。（圖／記者李毓康攝）

另外，台61線西濱快速公路中部地區（香山－芳苑）及南部地區（麥寮－七股區十份里）已通車，並可連接國道及各東西向快速公路，路網便捷，並兼具橫向聯繫性，沿途串聯眾多濱海遊憩景點，適合觀夕陽、濕地賞鳥、體驗潮間生態多樣性，建議民眾於回娘家或出遊行程中可多加利用，避開國道壅塞路段。

為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，本次共14家業者86條國道客運重點疏運路線，於108年2月1日0時起至108年2月10日24時止，推出平均85折之優惠，另外國道客運轉乘在地客運優惠措施擴大至所有國道客運路線、臺鐵及高鐵，均提供民眾使用電子票證轉乘在地公路客運基本里程（8公里）或市區客運一段票免費措施（高鐵快捷公車除外），另本次春節連假持續實施「台灣好行」客運路線電子票證半價優惠（共40條路線），以鼓勵民眾搭乘公共運輸出遊。

公路總局協調客運業者視人潮機動增班；自2月1日起至5日中午12時止，西部國道客運共計行駛4萬3520班次，疏運76萬8394人；國道5號客運路線共計行駛6715班次，疏運9萬4444人。實施優惠之路線共計行駛3萬1037班次，疏運42萬3835人。

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關鍵字：春節,春節疏運,高公局,春節旅遊,國道,省道

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