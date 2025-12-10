來跟林襄一起玩！金金財寶娛樂城送鉑金包　控玩家使詐真相曝

▲林襄以品牌大使身分，為「金金財寶娛樂城」開站造勢。（資料圖／品牌提供）

記者劉昌松／台北報導

賴姓男子貪便宜，找代儲業者以低價購買娛樂城點數，沒想到因此達到抽獎資格，還順利抽中愛馬仕鉑金包，業者事後對帳發現賴男儲值現金未入帳，控告賴男等人詐欺，檢察官調查發現，娛樂城業者早已經查出是委外的儲值平台有漏洞，並收下委外廠商的300萬元和解金，全案可能是內部人利用系統漏洞向外販售低價遊戲幣，無證據顯示賴男等人犯罪，因此處分不起訴。

金傳科技公司在2024年9月推出「金金財寶娛樂城」APP，除找來林襄為開站造勢喊「來跟林襄一起玩」，並舉辦抽獎活動，玩家儲值購買虛擬幣達新台幣5490元，就可獲得抽獎券，10月13日活動結果，送出1個價值82萬元的鉑金包，但業者查帳發現，中獎的玩家帳號入帳金額根本沒有達到標準，控告相關遊戲帳號持有者涉嫌妨害電腦使用、詐欺等罪。

賴姓玩家到案喊冤，他是從淘寶找到代儲業者，可以花230元就取得相當於5490元的相對應遊戲虛擬幣，他因此向親友借手機申請多個帳號，以低價代儲的方式取得虛擬幣之後，在娛樂城內把虛擬幣賣給其他玩家，賴男表示從沒想要參加抽獎，收到中獎通知後，還擔心娛樂城有黑道背景，所以另外找朋友去代領鉑金包。

金傳公司負責人陳振豐證稱，是好友經營的耀達公司負責代收儲值，後來發現儲值金額不對，卻發出遊戲幣，是耀達公司的平台本身出問題，因此耀達公司認錯，賠償300萬元和解。

檢察官因此認為，儲值金額紀錄不符以及玩家未達標準卻參與抽獎，是因系統出現漏洞，根據現有資料，無法確認賴男和一起挨告的親友無故侵入金傳公司電腦，也不排除其實是內部人利用儲值系統漏洞，偷偷對外販售低價遊戲幣，進而讓玩家取得抽獎資格，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴賴男等人。