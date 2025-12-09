　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「超級水果」藍莓別再用鹽水洗！醫師曝正確洗法：農藥風險大降

▲▼藍莓。（圖／取自Pixabay）

▲藍莓被視為超級水果，如何清洗才能安心食用，醫師也給出答案。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

藍莓因具備強大抗氧化能力而被視為「超級水果」，但該如何清洗才能安心食用，不少民眾仍存疑。營養醫學醫師劉博仁分享，藍莓含花青素、多酚、纖維與多項維生素，對心血管、血糖、腦部與腸道都有實證益處。他指出，市售藍莓雖可能出現農藥殘留，但並非高違規率品項，只要掌握正確清洗方式，就能大幅降低風險。劉博仁也提出最新食安建議，提醒民眾避免過度浸泡。

劉博仁在臉書粉專表示，藍莓的營養核心在於花青素與多酚，具備強效抗氧化與抗發炎特性；其膳食纖維有助腸道菌生態與穩定血糖，而維生素C、維生素K與錳則分別與免疫、骨骼及代謝相關。他並提及2024年一篇系統性研究，指出藍莓在心血管保護方面證據最充足，包括改善血管內皮功能、降低收縮壓、增加一氧化氮與減少慢性發炎，對高血壓與代謝風險者尤其有益。

該研究同時指出，藍莓可改善血糖調節，包括減少餐後血糖波動、提升胰島素敏感度與支持葡萄糖代謝，對前期糖尿病族群具實用性。此外，在腦部健康方面，藍莓能提升短期記憶、降低氧化壓力並提供神經保護效果；至於腸道層面，花青素可與腸道菌互動，進一步增強腸道屏障並調節發炎反應，有助提升整體免疫表現。

▲▼夏日清爽滿分的2款「藍莓食譜」推薦 。（圖／Unsplash）

▲藍莓被視為超級水果，如何清洗才能安心食用，醫師也給出答案。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

對於外界關注的農藥問題，劉博仁引用台灣食藥署近年抽驗資料指出，藍莓雖偶有農藥殘留，但並非高風險水果。常見殘留物包含殺菌劑boscalid及殺蟲劑cypermethrin，但不同產地因管理方式差異，風險亦會不同。他強調，清洗方式若正確，相關疑慮可大幅降低，不必過度恐慌。

至於該如何洗得最乾淨，劉博仁說，目前食安建議已不鼓勵長時間以鹽水、醋水或小蘇打浸泡，因效果未必優於清水，且可能讓水溶性農藥反滲入果肉，也容易影響口感。他建議以流動清水沖洗30至60秒，搭配輕搓與濾網滾動增加摩擦力，並提醒藍莓表皮脆弱，不宜提前清洗後再冷藏。劉博仁強調，「流動清水加輕揉」是現階段最實證、安全的處理方式。

 
12/07 全台詐欺最新數據

355 1 5419 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

藍戰非被綁架　「拿女性衣服要我揉指紋」崩潰大哭
「超級水果」藍莓別再用鹽水洗！醫曝正確洗法
賓士男吸喪屍煙彈　一路爆撞7汽機車

粉絲嘆F4合體「不完整」　阿信承諾「不放棄呈現完整陣容」

酸酸甜甜的藍莓總讓人一口接一口，別看它小小一顆，其實營養價值很豐富，《ET FASHION》盤點藍莓的7大好處，不僅能養顏美容，更能舒緩眼睛疲勞，長時間使用手機的人一定要吃！

藍莓清洗農藥殘留抗氧化營養

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩
離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

