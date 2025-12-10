　
政治

分析民進黨2026有望翻轉「藍營5縣市」　黃暐瀚：不只守還想攻

▲民進黨縣市長提名記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨縣市長提名記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

迎戰2026縣市長選舉，民進黨近日陸續拍板各縣市人選，國民黨接下來布局也備受矚目。對此，媒體人黃暐瀚今（9日）表示，早從民進黨推出第一波縣市長參選人時，就已看得出來，2026民進黨不只守，還想攻，目前綠營搶五藍「宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣、彰化縣」，他也逐一做出分析，認為這是民進黨明顯存在翻轉機會的五個藍營執政縣市。

黃暐瀚表示，其實早從民進黨推出第一波縣市長參選人時，就已看得出來，2026民進黨不只守，還想攻，先前自己所提出「三都、五綠」觀點，點出民進黨的「軟肋」，也就是國民黨進攻的重點「嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣」，任何一個綠營執政縣市明年被攻下，黨主席賴清德都有下台的風險。

黃暐瀚表示，目前藍營攻五綠、綠營搶五藍「宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣、彰化縣」，則是民進黨明顯存在翻轉機會的五個藍營執政縣市。

針對民進黨方面，黃暐瀚分析，「宜蘭林國漳」，藍白目前三人角逐尚未底定，綠營在宜蘭過去長期執政（陳定南、游錫堃、劉守成、林聰賢），這次派形象清新的律師出戰（信賴之友會理事長），賴清德一定會把重兵放在宜蘭。

黃暐瀚指出，「台東陳瑩」，21萬人口的台東，原住民佔了七萬多（36.8%）比例全台最高。過去二十多年，台東縣長都是藍營當選，但排除原住民之後的立委選擇，則是劉櫂豪＋賴坤成贏了三次半。只要綠營團結，再加上增加原住民選票，台東縣長或有機會，這次派出老縣長陳建年的女兒，卑南族小公主陳瑩，明顯要搶原民選票。

黃暐瀚指出，「嘉義市王美惠」，地方暱稱「機車立委」的王美惠，常常騎著機車在嘉義市大街小巷來回穿梭。四連霸的地方議員資歷，加上兩屆國會立委歷練，敢抓豬腸的王美惠，地方評價很強！

黃暐瀚提到，「新竹縣鄭朝方」，老縣長鄭永金的兒子鄭朝方，拿過金鐘獎、入圍金曲獎，來自深藍家庭，目前竹北市長。最近一次的民調，鄭朝方贏過國民黨兩位立委徐欣瑩、林思銘，同時擁有藍綠兩種背景的鄭朝方，是2026新竹縣長的熱門人選。

黃暐瀚認為，「彰化縣」，目前彰化縣民進黨由誰勝出還不確定，但彰化有個很奇怪的「1、2」慣例。一屆民進黨、兩屆國民黨，以此輪替，已經長達36年。所以照慣例，明年又換到綠營執政，結果如何，拭目以待。

▼政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）

▲▼政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）

12/08 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

黃暐瀚賴清德2026新竹縣宜蘭縣民進黨台東縣嘉義市彰化縣

