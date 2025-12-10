桃園義交慘遭輾斃！砂石車駕駛倒車沒注意釀禍　悲劇瞬間曝

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區昨（9）日上午一輛砂石車倒車卸貨時，未注意路口協助執行交通疏導之林姓義交，過彎時將其撞倒、右前輪輾過，顏姓駕駛察覺肇事後立即報警處理，義交經送醫急救仍宣告不治；警方為顏姓駕駛實施酒測，酒測值為零，全案依過失傷害致死罪移送偵辦，並報請桃園地檢署檢察官相驗，以釐清死因。

▲桃園市龜山區一輛砂石車倒車載貨時，不慎輾過路口交通疏導林姓義交，圖為肇事前瞬間畫面曝。（圖／龜山警方提供，下同）

龜山警方指出，昨天上午10時50分許接獲報案，30歲顏姓男子駕駛砂石車至龜山區興達路建築工地準備載貨，抵達興達路、興富路口倒車時，不慎撞倒在路口執行交通疏導的67歲林姓義交（男），林男遭砂石車右前輪輾過，顏男肇事後立即下車察看並報警處理。

龜山警消趕抵現場，將林姓義交傷者緊急送往桃園區聖保祿醫院搶救，但急救後仍宣告傷重不治。顏男酒測值為零，警方將全案依過失傷害致死罪嫌移送桃園地檢署偵辦，並報請檢察官、法醫進行相驗，以確認真正死因。

龜山警方隨後通知家屬，給予慰問後並協助死者家屬申請相關喪葬補助事宜，警方呼籲，大型車輛行進轉彎或倒車會有視覺死角，籲請半徑內人車都保持安距離，以策安全。

龜山警方表示，不幸罹難的林姓義交，自2024年8月26日開始服務迄今，年資約為1年3個月。龜山警方根據桃園市義勇人員福利互助要點，本人死亡給付新台幣四萬元；此外，桃園市政府警察局幫每位義勇交通警察投保意外險，理賠金額從50萬元起至250萬元間，以保險公司核定為準。