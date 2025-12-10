明變天！　「雨最大」地區曝

▲周四起東北季風稍增強，迎風面地區水氣增加。（圖／資料照／記者林敬旻攝）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象署預報員劉沛滕表示，周四東北季風稍增強，影響到周六白天，北部、東半部有局部降雨；周五到周六白天，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有局部較大雨勢機率；周六晚起東北季風明顯增強，可能達到冷氣團強度，預估下周一最低溫，局部空曠地區不排除接近10度。

氣象署發布「濃霧特報」，今日清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，桃園及新竹已出現能見度不足200公尺的現象，請注意。

氣象署持續發布「陸上強風特報」，東北風增強，今晨至周四晚上，蘭嶼、綠島、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天東北季風稍減弱，東半部有零星降雨，氣溫比較明顯回升，預估西半部高溫27-29度；周四東北季風稍增強，影響到周六白天，北部、東半部有局部降雨，其中周五到周六白天，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有局部較大雨勢機率。

劉沛滕說，周六晚起東北季風明顯增強，可能達到冷氣團強度，北部、東半部有降雨；周日、下周一相對比較低溫，水氣逐漸減少，僅剩基隆北海岸、大台北山區、東半部有零星短暫雨；下周一清晨最冷，台北可能14度，預估局部空曠地區11-12度，不排除接近10度；下周二冷空氣逐漸減弱，氣溫逐漸回升。