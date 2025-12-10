　
民生消費

快訊／全聯宣布3年完成「電子價卡」　1250家店耗資超過30億

▲▼全聯將更換為電子價卡，目前大全聯青埔店已更換，成為示範店。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯宣布3年內全面更換為「電子價卡」，目前大全聯青埔店已更換，成為示範店。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／桃園報導

全聯日前因標價爭議，承諾將全面更換為「電子價卡」。今（10）日全聯行銷協理劉鴻徵宣布，預計3年內完成全台1250家店導入，將耗資超過30億元。目前「大全聯青埔店」已率先導入約4萬張電子價卡做示範，希望透過科技化管理，讓商品價格更新會更快、更準，也減輕門市同仁每天手動換價卡的負擔。

▲▼全聯公告電子價卡進度。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯行銷協理劉鴻徵公布「電子價卡」導入計畫。（圖／記者林育綾攝）

全聯行銷協理劉鴻徵今日透露，更換電子價卡工程比外界想像更浩大，包括資金、技術、電子紙材料等方面問題，以全聯的店數和商品數量規模來說，原先估計要花10年，不過董事長林敏雄表示「越快越好」，後來評估可在3年內完成，耗資約30億，林敏雄認為「還好全聯不是上市公司」因此不怕影響股價。

劉鴻徵說，目前全聯約有10家店已使用電子價卡，同步進行測試中。蔡篤昌也透露，全聯更換的電子價卡，「電子紙」將由台灣各家供應商來供應，「越快越好」意思是如果能1年完成也很好。

▲▼全聯將更換為電子價卡，目前大全聯青埔店已更換，成為示範店。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯將更換為電子價卡，目前大全聯青埔店已更換。（圖／記者林育綾攝）

全聯指出，在數位管理與 OMO 需求提升下，電子價卡可同步後台更新價格，即時反映促銷、調價、存貨管理等資訊，避免人工作業造成的誤差。透過系統化管理，未來價格調整將更準確，消費者也能以更安心、透明的方式選購商品。

有關全聯標價爭議，全聯日前也對外做出說明，表示已深切檢討流程，由於門市每天查價、降價頻繁，人工更換價卡確實容易造成誤會，使原本希望提供優惠的美意被削弱，對此全聯向消費者致歉，並承諾將以長期設備投資作為改善方案。

全聯強調，全面電子化後，標價準確度將大幅提升，門市人力也能更有效運用，未來將持續優化系統與流程，提供更一致、清楚的購物資訊。

