軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

空戰吊打蘇-35斬落殲-16　殲-10C奪金頭盔三連冠

▲▼央視證實殲-10C成功擊敗蘇-35、殲-16戰機，成功在2019年至2021年締造「金頭盔」三連冠紀錄。（圖／翻攝自央視）

▲官方證實殲-10C成功擊敗蘇-35、殲-16戰機，成功在2019年至2021年締造「金頭盔」三連冠紀錄。（圖／翻攝自央視）

軍武中心／綜合報導

《央視》近日證實，大陸國產中型戰鬥機殲-10C於2019年至2021年連續三屆空軍「金頭盔」對抗競賽中，成功擊敗包含蘇-35與殲-16在內的兩款重型戰機，締造罕見的三連冠紀錄。

首先在與俄製蘇-35的對抗中，殲-10C幾乎是發揮全面壓制的對戰結果。其搭載先進數字陣列有源相控陣（AESA）雷達，可在超過200公里距離上穩定探測大型雙發戰鬥機目標，並能與霹靂-15（PL-15）遠程空空導彈形成完整的遠程優勢鏈，這樣的組合讓殲-10C真正具備「先敵發現、先敵攻擊」的典型四代機作戰特徵。

相較之下，蘇-35所裝備的「雪豹-E」無源相控陣雷達在理想條件下最大探測距離可達400公里，但在實戰常用掃描模式下，對中型戰機的實際探測性能有限。此外，蘇-35並未整合長射程彈藥，僅能依賴俄製R-77-1中距飛彈，在射程上不及霹靂-15。

▼奪下2021金頭盔飛行員來自南部戰區空軍勁旅「雲嶺紅鷹」，圖為該旅裝備的殲-10C戰機。（圖／翻攝自中國軍網英文版）

▲▼奪下2021金頭盔飛行員來自南部戰區空軍勁旅「雲嶺紅鷹」，圖為該旅裝備的殲-10C戰機。（圖／翻攝自中國軍網英文版）

殲-10C真正艱難的對手是重型多用途戰鬥機殲-16，兩者皆配備AESA雷達，並具備霹靂-15與霹靂-10等完整導彈體系。然而，由於殲-16機頭尺寸較大，其雷達天線能容納更多TR收發模組，使其在探測距離與目標分辨率上優於殲-10C。

《央視》報導，在一場殲-10C對陣殲-16的2對2異型機空戰對抗中，殲-10C戰機剛剛進入戰鬥區域，就經歷了一場驚心動魄的空中博弈，在連續幾個回合的攻擊、脫離，面對殲-16飛行員不斷變化的戰法，殲-10C在這次對抗中敗下陣來。

緊接著又一個飛行日，對手依然是殲-16戰機。殲-10C率先升空，利用機動和對手周旋，隨着飛機油量和彈藥都開始告警，空戰距離也從百公里外的中距一直打到近距。而近距格鬥，恰恰可以充分發揮殲-10C的優勢，就在一瞬間，飛行員抓住對手失誤，完成「航炮擊殺」。

▼殲-16。（圖／CFP）

▲殲-16。（圖／CFP）

分析指出，殲-10C難以在超視距階段建立優勢，因此必須避免被拖入長距離消耗戰，而是主動將對抗導向近距離纏鬥。殲-10C採用鴨翼加三角翼氣動布局，具備極佳的瞬時盤旋能力，機頭指向速度遠勝殲-16，在單環纏鬥中，能快速取得攻擊陣位，配合頭盔瞄準系統與霹靂-10的高離軸能力，可在視距內反轉戰局。

大陸知名軍事自媒體「矚望雲霄」認為，這款被定位為四代半的中型單發戰機，成功連續超越載彈量更大、航程更遠的雙發重型戰機，這不僅僅是飛行員技術的勝利，更是中國航空工業在電子、雷達和導彈技術領域實現超越的里程碑。更值得注意的是，殲-10C的空戰優勢並非建立在蠻力之上，而是巧妙運用了技術代差和氣動設計優勢，針對不同對手制定精妙的作戰劇本。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/08 全台詐欺最新數據

525 2 3805 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

槓上助理工會？陳玉珍：歡迎討論　不必透過媒體放話
全聯公布新制服！　「F1賽車風」亮相
朱孝天遭踢出F4！律師曝「玩崩了」：被捨棄是剛好
黃國昌才喊不挺「助理費除罪化」　助理曝黨團下令禁連署
快訊／主播爸含淚悲問：怎麼只判10年？　兒遭酒駕撞死
忍無可忍！aespa Winter遭嚴重性騷毀謗　大動作開告
快訊／柯文哲抗告！　爭取「法庭全程Live直播」
女兒長得越來越像前夫！　李珍妮爆「帶女飛韓整形」

空戰吊打蘇-35斬落殲-16　殲-10C奪金頭盔三連冠

CM11戰車「組集火」射擊　動靜態目標精準打擊

俄軍運輸機墜毀　機上人員生死不明

中俄15架軍機包圍日本　小泉：重大國安憂慮

中俄15架軍機包圍日本　小泉：重大國安憂慮

日本周邊空域再度升高緊張！中俄軍機9日大動作出現在日本四周，合計13架軍機接力靠近，其中包括可搭載核武的俄羅斯Tu-95轟炸機與中國H-6轟炸機。日本防衛大臣小泉進次郎深夜近午夜緊急發文，直指中俄此舉「明確意在示威」，對日本安全構成重大威脅。

柬4高階軍官戰死　雙方互控砲擊平民區

柬4高階軍官戰死　雙方互控砲擊平民區

中俄戰機繞日本聯飛　疑對「台灣有事」施壓

中俄戰機繞日本聯飛　疑對「台灣有事」施壓

遼寧號航跡與美日訓練區重疊　警戒長期行動

遼寧號航跡與美日訓練區重疊　警戒長期行動

泰軍升至3死　柬軍跨境開火、無人機襲多地

泰軍升至3死　柬軍跨境開火、無人機襲多地

殲-10C金頭盔超視距作戰霹靂-15殲-16蘇-35大陸軍武軍武

小薰美齒賒帳拖2年！　欠費14萬遭診所追討

藍莓別再用鹽水洗！醫師曝正確洗法

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！

球星林劭安爆劈腿「訂房要找隔音好」！

注意！全台9縣市今天大停水　一早就沒水用

快訊／11歲成爆紅童星！葉子誠逝世得年25歲

雲霄飛車變天暴跌溫　更強冷氣團叩關

獨／破解悠遊卡詐82萬　高中女分3萬買參考書

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

20多歲男「大岩蛇GG」　女友：靠邀喔！你還跟我說正常

國中女教室吸喪屍煙彈！全身狂抖嚇哭同學

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

「女籃界峮峮」球星男友爆偷情！

25歲葉子誠離世死因曝！他悲揭最後對話

連3天挑戰跌破10℃　首波冷氣團要來了

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！
16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

