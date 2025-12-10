空戰吊打蘇-35斬落殲-16　殲-10C奪金頭盔三連冠

▲官方證實殲-10C成功擊敗蘇-35、殲-16戰機，成功在2019年至2021年締造「金頭盔」三連冠紀錄。（圖／翻攝自央視）

軍武中心／綜合報導

《央視》近日證實，大陸國產中型戰鬥機殲-10C於2019年至2021年連續三屆空軍「金頭盔」對抗競賽中，成功擊敗包含蘇-35與殲-16在內的兩款重型戰機，締造罕見的三連冠紀錄。

首先在與俄製蘇-35的對抗中，殲-10C幾乎是發揮全面壓制的對戰結果。其搭載先進數字陣列有源相控陣（AESA）雷達，可在超過200公里距離上穩定探測大型雙發戰鬥機目標，並能與霹靂-15（PL-15）遠程空空導彈形成完整的遠程優勢鏈，這樣的組合讓殲-10C真正具備「先敵發現、先敵攻擊」的典型四代機作戰特徵。

相較之下，蘇-35所裝備的「雪豹-E」無源相控陣雷達在理想條件下最大探測距離可達400公里，但在實戰常用掃描模式下，對中型戰機的實際探測性能有限。此外，蘇-35並未整合長射程彈藥，僅能依賴俄製R-77-1中距飛彈，在射程上不及霹靂-15。

▼奪下2021金頭盔飛行員來自南部戰區空軍勁旅「雲嶺紅鷹」，圖為該旅裝備的殲-10C戰機。（圖／翻攝自中國軍網英文版）

殲-10C真正艱難的對手是重型多用途戰鬥機殲-16，兩者皆配備AESA雷達，並具備霹靂-15與霹靂-10等完整導彈體系。然而，由於殲-16機頭尺寸較大，其雷達天線能容納更多TR收發模組，使其在探測距離與目標分辨率上優於殲-10C。

《央視》報導，在一場殲-10C對陣殲-16的2對2異型機空戰對抗中，殲-10C戰機剛剛進入戰鬥區域，就經歷了一場驚心動魄的空中博弈，在連續幾個回合的攻擊、脫離，面對殲-16飛行員不斷變化的戰法，殲-10C在這次對抗中敗下陣來。

緊接著又一個飛行日，對手依然是殲-16戰機。殲-10C率先升空，利用機動和對手周旋，隨着飛機油量和彈藥都開始告警，空戰距離也從百公里外的中距一直打到近距。而近距格鬥，恰恰可以充分發揮殲-10C的優勢，就在一瞬間，飛行員抓住對手失誤，完成「航炮擊殺」。

▼殲-16。（圖／CFP）

分析指出，殲-10C難以在超視距階段建立優勢，因此必須避免被拖入長距離消耗戰，而是主動將對抗導向近距離纏鬥。殲-10C採用鴨翼加三角翼氣動布局，具備極佳的瞬時盤旋能力，機頭指向速度遠勝殲-16，在單環纏鬥中，能快速取得攻擊陣位，配合頭盔瞄準系統與霹靂-10的高離軸能力，可在視距內反轉戰局。

大陸知名軍事自媒體「矚望雲霄」認為，這款被定位為四代半的中型單發戰機，成功連續超越載彈量更大、航程更遠的雙發重型戰機，這不僅僅是飛行員技術的勝利，更是中國航空工業在電子、雷達和導彈技術領域實現超越的里程碑。更值得注意的是，殲-10C的空戰優勢並非建立在蠻力之上，而是巧妙運用了技術代差和氣動設計優勢，針對不同對手制定精妙的作戰劇本。