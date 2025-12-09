　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

1張圖看「雲霄飛車變天」暴跌溫　更強冷氣團叩關！12℃最冷時刻曝

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲厚衣服拿出來！周末更強一波降溫挑戰冷氣團。（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

先暖後冷像「洗三溫暖」！中央氣象署表示，未來一周天氣變化就像搭雲霄飛車，衣服千萬別穿錯，明天（10日）東北季風減弱，白天氣溫明顯回升，關鍵轉折在13日（周六），更強的有感冷空氣南下，將轉為乾冷明顯降溫，3500公尺以上高山道路可能結冰，14日（下周一）清晨達到最冷，低溫下探12度。

氣象署預報，明天天氣回溫舒適，日夜溫差大。因東北季風減弱，白天氣溫明顯回升，各地大多是多雲到晴的好天氣，西半部日夜溫差較大。11至13日（周四至六）東北季風稍微增強，水氣稍增轉涼，北部、東半部會轉有局部短暫雨。關鍵轉折點在13日晚上，隨著更強冷空氣南下，氣溫將開始「溜滑梯式」下降。

▲▼溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

預計14日（周日）開始有感冷空氣發威，明顯降溫，整天都偏冷，到了15日（下周一）清晨將達到最冷，低溫下探12至14度，空曠地區或近山區可能更低。好消息是這兩天轉為「乾冷」，各地大多是晴朗的好天氣 。

氣象愛好粉絲團「台灣颱風論壇」分析，明天東北季風減弱，再次進入一小段回溫的周期，除了本來就暖的中南部，持續偏熱以外，北部明、後（11日）兩天也會大幅升溫。不過，「這是暖日子最後的餘波了」，預報顯示，周末起將有一波強冷空氣南下，冷度將挑戰冷氣團等級，比過去2周的東北季風更強，「差不多，快要能宣告初冬來臨啦。」

台灣颱風論壇指出，以目前資料來看，這波冷空氣水氣偏少，北部、東半部僅12、13日（周五、六）鋒面通過時有陣雨，隨後14日就會放晴轉乾，而中南部就直接是全程乾冷的型態，日夜溫差非常大，提醒民眾，「等了許久的強冷空氣終於要叩關了，周末之前可以先把厚一點的衣物拿出來準備囉。」

12/07 全台詐欺最新數據

355 1 5419 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

