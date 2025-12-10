　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

籃籃「胡瓜襲胸」疑雲後首露面　鬆口談第一

▲▼徐乃麟、曾國城、巫苡萱、籃籃、徐凱希、張文綺《天才衝衝衝》1000集特別企劃錄影。（圖／記者鄭毓齡攝）

▲徐乃麟、曾國城、巫苡萱、籃籃、徐凱希、張文綺《天才衝衝衝》1000集特別企劃錄影。（圖／記者鄭毓齡攝）

記者柯沛辰／綜合報導

藝人胡瓜上個月在《綜藝大集合》出外景時，疑似「襲胸」籃籃，在網上引發熱議。《天才衝衝衝》9日錄製第1000集，但當籃籃在記者會上被問此事，以及是否有男友時，2次都被電視台公關找理由擋下，也坦言在胡瓜、徐乃麟、曾國城3位大哥在她心中都是第一。

上個月，《綜藝大集合》外景玩招牌遊戲「投懷送抱」，胡瓜多次坐到籃籃大腿上壓氣球，還有在場眼尖網友發現，胡瓜的手意外碰觸到籃籃胸部，畫面曝光後，一度在社群炎上，製作單位也緊急道歉，承諾後續將更審慎檢視遊戲設計與執行流程。

▲▼籃籃回應近期風波。（圖／翻攝自籃籃IG）

▲籃籃閉口不談襲胸風波。（圖／翻攝自綜藝大集合、籃籃IG）

如今《天才衝衝衝》迎來第1000集，籃籃在錄影前受訪，被問到「襲胸風波」時，公關團隊立刻稱「要錄影了」打斷。而先前小禎脫口「籃籃男友」郭嚴文一事，籃籃曾對外澄清自己還是單身，「可能小禎姐把之前一起吃飯的朋友誤以為是對象，當時只是有好感並沒有交往。」而今媒體再追問，依舊被公關擋下。

至於明年是否會續約樂天？她低調稱上週有洽談，但未透露細節。最後，籃籃被問到「跟在胡瓜、徐乃麟、曾國城3位大哥身邊，誰比較好？」籃籃強調她發自真心，認為3位大哥各有特色，在她心中都是第一，結果被徐乃麟吐槽太客套，逗笑全場。

▼籃籃被問胡瓜「襲胸」風波、緋聞男友，公關接連擋下。（圖／記者鄭毓齡攝，下同）

▲▼徐乃麟、曾國城、巫苡萱、籃籃、徐凱希、張文綺《天才衝衝衝》1000集特別企劃錄影。（圖／記者鄭毓齡攝）

▲▼徐乃麟、曾國城、巫苡萱、籃籃、徐凱希、張文綺《天才衝衝衝》1000集特別企劃錄影。（圖／記者鄭毓齡攝）

12/07 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

