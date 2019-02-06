　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

初二回娘家國道6時開始塞　國1、國5部分路段時速↓20公里

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼國1北向360.5公里發生3輛小客車追撞事故佔用內線車道，造成後方車隊回堵5公里 。（圖／高公局提供）

▲大年初二許多民眾回娘家，上午國道湧現車潮，國道多路段塞車。（圖／高公局提供）

記者崔至雲／台北報導

春節假期第5天，高公局表示，從今（6日）早上6點起就出現南下車潮，西部較為壅塞路段包括，國1南向楊梅至新竹系統一路塞車，時速不足40公里；高架南向機場系統至楊梅端，北向鼎金系統至高科、南屯至台中系統、三重至汐止系統；國3南向土城至竹林、烏日至中興、田寮至燕巢系統；國5南下南港至頭城；國10東向左營端至燕巢等部分路段時速低於20公里。

高公局指出，今天從早上6點開始各國道南下開始出現車潮，可能會出現春節期間南下最大的車潮，延車公里預估約71百萬延車公里，用路人需要花費比平常3倍到5倍左右的行車時間，國1和國3是平常3倍，國5大概5倍。

▲▼國1北向360.5公里發生3輛小客車追撞事故佔用內線車道，造成後方車隊回堵5公里 。（圖／高公局提供）

▲初二上午國道湧現車潮，國道多路段塞車。（圖／高公局提供）

截至上午11時，國道全線總延車公里為47.2百萬車公里，預估本日交通量為136百萬車公里，仍在預期流量之範圍內，另外，高公局預估，今天西部國道南下車潮預計中午過後陸續紓解；國5南向高乘載管制於中午12時結束，預計下午南下南港系統-坪林，北向宜蘭至坪林路段可能出現車多壅塞情形。

高公局建議用路人，為避免連續假期在國道上塞車，請儘量利用公共運輸工具，假期前作好車輛保養及檢查，避免於旅途中發生車輛故障情形，以確保行車順利及安全，建議「南北長途走國3、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸」。

▲▼國1北向360.5公里發生3輛小客車追撞事故佔用內線車道，造成後方車隊回堵5公里 。（圖／高公局提供）

▲國1北向360.5公里發生3輛小客車追撞事故佔用內線車道，造成後方車隊回堵5公里。（圖／高公局提供）

另外，高公局指出，今日10時04分，國1北向360.5公里發生3輛小客車追撞事故佔用內線車道，造成後方車隊回堵5公里；10時45分，國3南向54公里發生2輛小客車追撞事故佔用內線車道，造成後方車隊回堵11公里；11時05分，國1北向316.5公里發生2輛小客車追撞事故佔用內、中及外線車道 ，影響整體車流甚鉅。

ET快訊
陪妻子回娘家…一開岳母冰箱「黑臭噴炸」爆出綠汁
還來！陸客帶0.22kg肉乾抵台中　拒繳20萬立即遣返
雞排妹全裸床照曝光！後趴超邪惡　網狂側頭看縫隙
李千那曾被醫生宣告不治　脾臟血管破裂「留15cm疤」

關鍵字：初二回娘,國道,塞車,國1,國5,時速

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

華航勞資爭議　林佳龍找「交通部最佳工具人」協商　

建構虛擬世界　「界．在線｜獸之初」國美館展出

人妻跟風「我是桃園的地方媽媽」　老公竊笑...她一查超冏：不講了啦

還來！陸客帶0.22kg肉乾抵台中　被查獲拒繳20萬立即遣返

8個月大就想逃家！媽媽全紀錄「逃獄過程」　網笑翻：家裡溫暖嗎？

騎士叭不動！歐巴桑三寶淡定擋路中　霸氣媽使獅吼功「7字神擊退」

雞排妹全裸床照曝光！後趴「肉色著裝」超邪惡　網狂側頭看縫隙

婆婆抹布砸她！神隊友心疼護妻「老婆對不起」...下秒1句話霸氣KO親娘

初二回娘家國道6時開始塞　國1、國5部分路段時速↓20公里

身材肉肉別難過！　網友票選十大優點讓人超羡慕

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

林志玲睽違8年豋《春晚》　「水上芭蕾」難度破表

太子爺伸腳？雄工生三鳳宮搶頭香「剩一步摔倒」　讓給六連霸主

公婆「超變態霸凌」逼生第三胎　除夕怒嗆親家...媳忍3年大爆發

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

太子爺伸腳？雄工生三鳳宮搶頭香　「剩一步摔倒」趴地讓給六連霸主！

新竹氣爆人孔蓋炸裂畫面曝光　2X2公尺坑洞...1騎士摔飛

新春第一炮「嚇死1500隻雞」！　 雲林養雞場負責人怒：損失約30萬

黑汪汪偷喝人類水杯遭抓包！　眼睛亂飄「裝沒事」！媽：沒水準

淡水天元宮三色櫻滿開　春節最美賞櫻地！粉色天空超夢幻

華航勞資爭議　林佳龍找「交通部最佳工具人」協商　

建構虛擬世界　「界．在線｜獸之初」國美館展出

人妻跟風「我是桃園的地方媽媽」　老公竊笑...她一查超冏：不講了啦

還來！陸客帶0.22kg肉乾抵台中　被查獲拒繳20萬立即遣返

8個月大就想逃家！媽媽全紀錄「逃獄過程」　網笑翻：家裡溫暖嗎？

騎士叭不動！歐巴桑三寶淡定擋路中　霸氣媽使獅吼功「7字神擊退」

雞排妹全裸床照曝光！後趴「肉色著裝」超邪惡　網狂側頭看縫隙

婆婆抹布砸她！神隊友心疼護妻「老婆對不起」...下秒1句話霸氣KO親娘

初二回娘家國道6時開始塞　國1、國5部分路段時速↓20公里

身材肉肉別難過！　網友票選十大優點讓人超羡慕

鄭可強過年遇親戚要簽名！　奔超商「趕印照片」曝禁忌

衛斯布魯克連7場大三元　離NBA紀錄只差2場

華航勞資爭議　林佳龍找「交通部最佳工具人」協商　

瘖啞阿伯想回家卻「開不了口」　三重警比手畫腳共解謎

別再甩車門啦！車主最討厭乘客上車行為TOP5

花博后里園區墜馬意外　女子摔落馬背受傷送醫

看嘸說明書？　聖上「直鑽床底」問號臉歪頭：這東東好難睡

詹為元參選2020立委：政治不該是掌握話語權的「幹話王們」操弄

柯文哲合體「邊緣大師」how how　猜中題目振臂自誇很聰明

豬年生肖吉凶／屬龍紫微星照、屬虎天德星庇佑

做「壞事」叫聲像被鬼拖走　嗨翻女：你X個逼！快高潮惹

生活熱門新聞

初二要伺候大姑一家！老公：我們..

公婆超變態霸凌逼生男！媳忍3年..

館長反擊艾瑪：照你話講你告我？

沒安全感體質！曖昧男傳「好友關..

湊出來的救護車　網友全被逼出淚

他連刮8張2000元虧爆！下張..

揭密「漢堡盒裂縫」用法！單手吃..

男友怨沒年終　女友枕頭下塞一包

PO「母乳冰箱」炫耀　新手媽怒..

大年初二回娘家「6大項」禁忌！

婆婆抹布砸她！老公護妻：房子早..

陪妻回娘家！一開冰箱黑臭噴炸傻..

老爸竟搶曬衣服！女兒震驚後懂了

跟男友過夜！老爸一段告白逼哭她

更多熱門

相關新聞

林佳龍關切國道疏運　加群組掌握

春節連假疏運，交通部長林佳龍昨(5日)下午赴高速公路局中區交控中心視察。林佳龍表示，為了即時掌握國道在各地區的路況，自己也逐一加入各區與地方政府的群組，即時協調匝道儀控，讓交流道與市區道路的疏導措施不要相互干擾，而是能夠相輔相成，「如果需要我來幫忙協調，歡迎同仁隨時tag（標記）我。」

初一省道部分路段車多　初二更塞

視察國5疏運　林佳龍當雪隧廣播員

高公局：初一下午國5南下車多壅塞

國道惡夢路段　國5最慘這時間行車時間多7倍

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

「姊夫」輸送帶繞場　旅客全笑翻

舒子晨遭「製作單位徹底封殺」！

初二要伺候大姑一家！老公：我們出國

被醫生宣告不治，醒來勇敢做夢－李千那

女詭病纏身淚崩　求醫10年找到病因

新春第一炮　1500隻雞被嚇死

公婆超變態霸凌逼生男！媳忍3年爆發

館長反擊艾瑪：照你話講你告我？

港媳來台過年焦慮崩潰！老公霸氣挺「這不是老婆應該做」

酒駕性侵鞭刑連署過！法務部回應

在利菁家圍爐！孫生「感動到想哭」：這是我一生追求

網紅生吞手掌大毒蜘蛛！一入口真的出意外「狂吐血水」

周揚青號召捐款…網酸：那妳呢　羅志祥1句話霸氣護愛

沒安全感體質！曖昧男傳「好友關係」暖翻

湊出來的救護車　網友全被逼出淚

更多

最夯影音

更多

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

林志玲睽違8年豋《春晚》　「水上芭蕾」難度破表

太子爺伸腳？雄工生三鳳宮搶頭香「剩一步摔倒」　讓給六連霸主

公婆「超變態霸凌」逼生第三胎　除夕怒嗆親家...媳忍3年大爆發

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面