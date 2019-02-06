初二回娘家國道6時開始塞　國1、國5部分路段時速↓20公里

▲大年初二許多民眾回娘家，上午國道湧現車潮，國道多路段塞車。（圖／高公局提供）

記者崔至雲／台北報導

春節假期第5天，高公局表示，從今（6日）早上6點起就出現南下車潮，西部較為壅塞路段包括，國1南向楊梅至新竹系統一路塞車，時速不足40公里；高架南向機場系統至楊梅端，北向鼎金系統至高科、南屯至台中系統、三重至汐止系統；國3南向土城至竹林、烏日至中興、田寮至燕巢系統；國5南下南港至頭城；國10東向左營端至燕巢等部分路段時速低於20公里。

高公局指出，今天從早上6點開始各國道南下開始出現車潮，可能會出現春節期間南下最大的車潮，延車公里預估約71百萬延車公里，用路人需要花費比平常3倍到5倍左右的行車時間，國1和國3是平常3倍，國5大概5倍。

▲初二上午國道湧現車潮，國道多路段塞車。（圖／高公局提供）

截至上午11時，國道全線總延車公里為47.2百萬車公里，預估本日交通量為136百萬車公里，仍在預期流量之範圍內，另外，高公局預估，今天西部國道南下車潮預計中午過後陸續紓解；國5南向高乘載管制於中午12時結束，預計下午南下南港系統-坪林，北向宜蘭至坪林路段可能出現車多壅塞情形。

高公局建議用路人，為避免連續假期在國道上塞車，請儘量利用公共運輸工具，假期前作好車輛保養及檢查，避免於旅途中發生車輛故障情形，以確保行車順利及安全，建議「南北長途走國3、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸」。

▲國1北向360.5公里發生3輛小客車追撞事故佔用內線車道，造成後方車隊回堵5公里。（圖／高公局提供）

另外，高公局指出，今日10時04分，國1北向360.5公里發生3輛小客車追撞事故佔用內線車道，造成後方車隊回堵5公里；10時45分，國3南向54公里發生2輛小客車追撞事故佔用內線車道，造成後方車隊回堵11公里；11時05分，國1北向316.5公里發生2輛小客車追撞事故佔用內、中及外線車道 ，影響整體車流甚鉅。