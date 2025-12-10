ICU「重生門」難得打開！陳志金曝背後意義：是大愛勇者的通道

▲陳志金提到ICU有一道「重生門」。（圖／翻攝自FB／Icu醫生陳志金）

記者鄺郁庭／綜合報導

ICU 醫師陳志金在粉專分享，ICU有一道門，一年不會開幾次，只有在火災逃生、或最緊急手術（777）時才會開啟的門。另一個更特別的情況，是在「器官捐贈」時，醫療團隊會從容地打開它，以最深的尊敬送別捐贈者。

陳志金在貼文中貼出一張照片，「ICU 這道門一年沒打開過幾次。會被打開的情況，一是非常緊急，例如火災逃生的時候，或最緊急手術（777）要送病人去手術的時候。」但他特別指出，有另一個完全不同的理由，「是展現醫療團隊對病人和家屬的尊敬，就是在器官捐贈的時候。」

他引述移植協調師的話，「這道不是『逃生門』，這道是『重生門』！」他感性地說，捐贈者是大愛的勇者，「透過器官捐贈讓他人得以重生，讓捐贈者的生命，以另一種形式，在受贈者身上延續。」

貼文令許多網友動容，紛紛留言致敬，「這道門意義非凡，還有著醫療人員的熱心照護病人」、「一起支持器官捐贈」、「有心最真，有愛最美，謝謝捐贈者及醫療團隊的大愛付出」、「大愛無私的愛照顧病人，感恩您的大愛」、「重生門，一旦開啟便是愛的延續。」

也有等待捐贈者留言分享心情，「我是個洗腎者，我也在等待捐器官等待重生。」更有人感謝曾受捐者的經驗，「謝謝，這是重生，不是逃生。感謝捐贈角膜給我的第2任女朋友。」甚至有人感性提到多年前簽下器官捐贈，如今心境改變，「雖然害怕，但能給別人一個機會也是很好的，如有福報希望能回向給我愛的家人。」