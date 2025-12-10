2年輕女胰島素阻抗偏高！營養師曝被生活習慣害慘：糖尿病風險增

▲營養師夏子雯表示，2名年輕女性胰島素阻抗偏高，疑與睡眠品質不佳有關。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



營養師夏子雯近日在社群分享臨床觀察指出，兩名分別為28歲、32歲的年輕女性雖然空腹血糖與糖化血色素落在正常範圍，但檢查仍呈現胰島素阻抗偏高。她追問後發現，2人都長期受睡眠品質不佳困擾，顯示睡眠狀態與胰島素敏感性之間存在密切關聯，若長期欠佳，恐增加糖尿病風險。

夏子雯進一步在貼文中解釋，睡眠不足會引發身體壓力反應，使皮質醇與腎上腺素分泌上升，導致肝臟產生更多葡萄糖、細胞對胰島素反應下降，進而讓血糖更易升高。此外，長期睡眠不足也會造成慢性發炎，使游離脂肪酸增加，可能影響胰臟分泌功能並加劇胰島素阻抗。

她表示，良好睡眠對整體代謝至關重要，建議民眾維持規律作息、白天適度接受日照，並確保臥室黑暗與安靜，以減少干擾。白天進行適量運動、睡前以熱水澡或伸展放鬆，也都有助於提升睡眠品質，但睡前不宜劇烈運動。

夏子雯提醒，睡前應避免攝取含咖啡因或酒精的飲品，一些族群若對維生素B群較敏感，也可調整補充時間，以免影響入睡；若有需要，也可適量補充鎂或其他有助放鬆的營養品，依個人狀況調整習慣，才能真正改善睡眠。