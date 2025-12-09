27歲殺手「送出國特訓」安家費數百萬　回台16槍轟殺通緝犯

▲左營命案槍手楊云豪長相曝光 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

高雄左營區8月發生震撼全台的16槍狙殺命案，27歲兇手楊云豪至今仍在海外趴趴走。檢警追查發現，楊云豪不僅先被送到東南亞訓練射擊技巧，而且返台下手前，還在新竹街頭和妻子相擁告別，預估安家費用有數百萬。全案分工精密，是跨國計畫性犯罪，因北部幫派間的毒品利益糾紛種下殺機。

警方調查，北部黑幫分子與羅天義有毒品利益糾紛，找來26歲主嫌范嘉榮從今年4月起策劃殺人，還找來徵信社、權利車集團等，安裝遠端監控器，事先調查羅的作息，並準備槍枝，規劃後續載送、藏匿工作，分工縝密，背後恐還有藏鏡人未落網。

幕後主使為確保刺殺萬無一失，今年7月先把楊云豪送到東南亞受訓，內容除了操作槍枝、排除故障，還有密集的打靶練習，直到確認楊熟悉槍枝操作後，才讓他「結訓」返台，聽候進一步指令。準備下手前，楊自知將亡命天涯，犯案前8小時特地繞往新竹，與妻子在街頭相擁訣別。

8月22日清晨近7時，通緝犯羅天義在左營文學路的豪宅外遛比特犬，埋伏近1小時的楊云豪衝出，近距離朝頭部、頸部與腹部連開16槍，其中1槍甚至是羅男倒地後，被槍枝抵住頭部開轟。

▲羅天義遭行刑式槍殺，倒臥血泊亡。（圖／記者吳奕靖翻攝）

隨後，楊狂奔跳上BMW權利車，撞斷停車場柵欄逃逸，並在橋頭偏僻路段燒車、燒槍滅證，再攀牆逃入高雄大學校區後搭計程車離開，最終從東港搭船偷渡出境。策劃殺人的范嘉榮也在同一天搭機逃往柬埔寨。

警方研判，楊拋下妻子逃亡海外，依道上行情，應有拿到數百萬的安家費。若再加上買槍、接應、偷渡、徵信、訓練及權利車等費用，全案花費逼近千萬元。

▼楊云豪行兇後駕駛白色BMW逃逸。（圖／記者許宥孺翻攝）



