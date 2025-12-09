　
社會 社會焦點 保障人權

27歲殺手「送出國特訓」安家費數百萬　回台16槍轟殺通緝犯

▲左營命案槍手楊云豪長相曝光 。（圖／警方提供）

▲左營命案槍手楊云豪長相曝光 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

高雄左營區8月發生震撼全台的16槍狙殺命案，27歲兇手楊云豪至今仍在海外趴趴走。檢警追查發現，楊云豪不僅先被送到東南亞訓練射擊技巧，而且返台下手前，還在新竹街頭和妻子相擁告別，預估安家費用有數百萬。全案分工精密，是跨國計畫性犯罪，因北部幫派間的毒品利益糾紛種下殺機。

警方調查，北部黑幫分子與羅天義有毒品利益糾紛，找來26歲主嫌范嘉榮從今年4月起策劃殺人，還找來徵信社、權利車集團等，安裝遠端監控器，事先調查羅的作息，並準備槍枝，規劃後續載送、藏匿工作，分工縝密，背後恐還有藏鏡人未落網。

幕後主使為確保刺殺萬無一失，今年7月先把楊云豪送到東南亞受訓，內容除了操作槍枝、排除故障，還有密集的打靶練習，直到確認楊熟悉槍枝操作後，才讓他「結訓」返台，聽候進一步指令。準備下手前，楊自知將亡命天涯，犯案前8小時特地繞往新竹，與妻子在街頭相擁訣別。

8月22日清晨近7時，通緝犯羅天義在左營文學路的豪宅外遛比特犬，埋伏近1小時的楊云豪衝出，近距離朝頭部、頸部與腹部連開16槍，其中1槍甚至是羅男倒地後，被槍枝抵住頭部開轟。

▲▼高雄左營行刑式槍殺，一男倒臥血泊亡。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲羅天義遭行刑式槍殺，倒臥血泊亡。（圖／記者吳奕靖翻攝）

隨後，楊狂奔跳上BMW權利車，撞斷停車場柵欄逃逸，並在橋頭偏僻路段燒車、燒槍滅證，再攀牆逃入高雄大學校區後搭計程車離開，最終從東港搭船偷渡出境。策劃殺人的范嘉榮也在同一天搭機逃往柬埔寨。

警方研判，楊拋下妻子逃亡海外，依道上行情，應有拿到數百萬的安家費。若再加上買槍、接應、偷渡、徵信、訓練及權利車等費用，全案花費逼近千萬元。

▼楊云豪行兇後駕駛白色BMW逃逸。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄左營區發生行刑式槍擊案，槍手行兇後駕駛白色BMW逃逸。（圖／記者許宥孺翻攝）

 
12/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
390 2 3752 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大谷之後再+1？美媒爆佐佐木朗希入選WBC日本35人集訓名單
金球入圍死亡之組！李奧納多、甜茶爭影帝　「南韓男神」李秉憲參
青森7.5強震釀23傷　今晨解除海嘯警報
青森7.5強震！男熟睡嚇「被往上猛推一把」　居民揭恐怖地鳴景
估跌破10℃　入冬最強冷空氣時間曝
日本政府發布7.0以上大地震警告　青森八戶市全面停課
快訊／今下最多！　4縣市大雨特報
青森7.6強震第一視角！台旅客房「狂搖60秒」東西全倒、衝扶

左營16槍命案主謀曝　當天就飛柬埔寨

左營16槍命案主謀曝　當天就飛柬埔寨

高雄左營區8月發生震撼全台的16槍狙殺命案，檢、警專案小組經過三個多月的調查，涉嫌開槍狙殺詐欺通緝犯羅姓男子的是來自新北的27歲男子楊云豪，楊嫌犯案後一路燒車、滅槍、變裝，最後在共犯層層接應下，從屏東搭漁船偷渡出境成功落跑，橋檢已對楊云豪發布殺人通緝，警方今（8）日公佈相關細節，負責策劃整起命案的是北部有幫派背景的主嫌范嘉榮（26歲），他在案發當天上午7點多就搭機離開台灣，前往柬埔寨，目前也和槍手一併遭到通緝。

左營「16槍奪命案」　27歲槍手長相曝光

左營「16槍奪命案」　27歲槍手長相曝光

民間拖吊車扮警車鳴笛狂衝　下場慘了

民間拖吊車扮警車鳴笛狂衝　下場慘了

16槍殺通緝犯27歲槍手通緝　藏匿地點曝光

16槍殺通緝犯27歲槍手通緝　藏匿地點曝光

左營狙殺「緝兇百日」落空　27歲槍手偷渡遭通緝

左營狙殺「緝兇百日」落空　27歲槍手偷渡遭通緝

左營狙殺刺殺

