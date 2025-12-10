　
    • 　
>
周玉蔻爆料「滾床單」傳曾向她查證　胡婉玲：說法不符新聞原理

▲▼立法院文化教育委員會10日邀請文化部、公廣集團暨公視基金、央社、央廣之營運管理、預算績效，與新媒體策略」進行專題報告，捲入媒體人周玉蔻滾床單事件的中央社社長胡婉玲備受媒體關切。（圖／記者湯興漢攝）

▲中央社社長胡婉玲今天到立法院備詢。（圖／記者湯興漢攝）

生活中心／台北報導

媒體人周玉蔻因在民視政論節目上指稱，前中國小姐張淑娟與總統府前秘書長蔣孝嚴「滾床單」，遭張淑娟提告，一審遭判刑1年6個月。台灣高等法院傳民視編審證稱節目查證對象為民視前副總經理、現任中央社社長胡婉玲。胡婉玲今受訪強調，相關人到底說了哪些還需要進一步的了解，若法院通知她出庭，她會尊重司法。

周玉蔻2022年9月在民視節目《辣新聞152》及臉書指稱，1988年中國小姐后冠得主張淑娟就是「晶華緋聞案」與蔣孝嚴滾床單的女主角，並揭露張的姓名、婚姻、職業、社會活動及照片等個資，事後張淑娟提告加重誹謗罪、非公務機關非法利用個人資料2罪，最終周玉蔻被法院判處1年6個月徒刑。

立法院教育文化委員會今天邀請文化部及轄下媒體專案報告。中央社社長胡婉玲在立院受訪時表示，到目前為止她看到的資訊是來自媒體的報導，相關人到底說了哪些，她還需要進一步的了解，她個人的立場已經寫在個人臉書上面。

胡婉玲說，根據她的記憶，當初NCC非常關心此案，所以要求民視把查證的過程逐一交代出來，當時傳了PDF檔到NCC，媒體如果好奇可以請NCC調資料。媒體詢問她是否會出庭，胡婉玲回應，「法院如果通知我，我會尊重司法。」

胡婉玲昨晚在臉書貼文表示，她當年是民視新聞的副總經理，不是周玉蔻政論節目的製作人，並非節目決策者。這個節目實際製作人就是周玉蔻，由於周玉蔻是出身聯合報系的資深媒體人，公司內部同仁都很尊重周玉蔻的意見，每天的新聞走向由周玉蔻自己決定。

胡婉玲指出，查證新聞疑慮，應向事件相關人查證，而不是向新聞單位主管求證，這些說法，不符合新聞原理。按工作分派，新聞部會由編審或法務向主持人周玉蔻、與談人蔡玉真本人查證，再回報新聞各階組織；當時她擔任副總經理，依權責，不可能鉅細靡遺地管同仁怎麼查證。

胡婉玲說，本案所有資料與事證均已在司法調查中，她本人尊重司法，同時目前全力專注中央社業務，不便對舊案過多評論。

12/08 全台詐欺最新數據

525 2 3805 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

小薰爆「拖欠牙醫14萬」！　經紀人3聲明回應
闆娘「雙膝下跪喊救命」仍遭砍死　鄰居目擊血腥現場
義交疏導交通遭輾斃！　悲劇瞬間曝
11歲童偷騎車「鬼切撞飛騎士」！　離譜畫面曝
快訊／檳榔攤老闆娘遭砍死！　犯嫌逃逸畫面曝光
王品集團宣布調薪「最高10%」！　招募逾1200人
25歲大馬爆紅童星死因曝光！　他悲揭最後對話

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

那天在台北清晨，垃圾車尚未進站，北投清潔隊員黃先生拾起一只舊電鍋：外殼凹陷，殘值 32.56 元。他帶回家測試，發現還能用，便想到新北的一位拾荒阿嬤。阿嬤曾說，用瓦斯爐煮飯容易煮焦，有電鍋就好。於是，他把這只本該走向回收場的電鍋，轉送給一個更需要的人。

