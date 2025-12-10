周玉蔻爆料「滾床單」傳曾向她查證　胡婉玲：說法不符新聞原理

▲中央社社長胡婉玲今天到立法院備詢。（圖／記者湯興漢攝）



生活中心／台北報導

媒體人周玉蔻因在民視政論節目上指稱，前中國小姐張淑娟與總統府前秘書長蔣孝嚴「滾床單」，遭張淑娟提告，一審遭判刑1年6個月。台灣高等法院傳民視編審證稱節目查證對象為民視前副總經理、現任中央社社長胡婉玲。胡婉玲今受訪強調，相關人到底說了哪些還需要進一步的了解，若法院通知她出庭，她會尊重司法。

周玉蔻2022年9月在民視節目《辣新聞152》及臉書指稱，1988年中國小姐后冠得主張淑娟就是「晶華緋聞案」與蔣孝嚴滾床單的女主角，並揭露張的姓名、婚姻、職業、社會活動及照片等個資，事後張淑娟提告加重誹謗罪、非公務機關非法利用個人資料2罪，最終周玉蔻被法院判處1年6個月徒刑。

立法院教育文化委員會今天邀請文化部及轄下媒體專案報告。中央社社長胡婉玲在立院受訪時表示，到目前為止她看到的資訊是來自媒體的報導，相關人到底說了哪些，她還需要進一步的了解，她個人的立場已經寫在個人臉書上面。

胡婉玲說，根據她的記憶，當初NCC非常關心此案，所以要求民視把查證的過程逐一交代出來，當時傳了PDF檔到NCC，媒體如果好奇可以請NCC調資料。媒體詢問她是否會出庭，胡婉玲回應，「法院如果通知我，我會尊重司法。」

胡婉玲昨晚在臉書貼文表示，她當年是民視新聞的副總經理，不是周玉蔻政論節目的製作人，並非節目決策者。這個節目實際製作人就是周玉蔻，由於周玉蔻是出身聯合報系的資深媒體人，公司內部同仁都很尊重周玉蔻的意見，每天的新聞走向由周玉蔻自己決定。

胡婉玲指出，查證新聞疑慮，應向事件相關人查證，而不是向新聞單位主管求證，這些說法，不符合新聞原理。按工作分派，新聞部會由編審或法務向主持人周玉蔻、與談人蔡玉真本人查證，再回報新聞各階組織；當時她擔任副總經理，依權責，不可能鉅細靡遺地管同仁怎麼查證。

胡婉玲說，本案所有資料與事證均已在司法調查中，她本人尊重司法，同時目前全力專注中央社業務，不便對舊案過多評論。