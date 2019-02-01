李明賢力挺韓國瑜直攻2020　「能打敗柯文哲」是關鍵理由

▲吳敦義、朱立倫、韓國瑜、柯文哲、蔡英文。（組合圖／本報資料照）

政治中心／綜合報導

2020總統大選在即，前新北市市長朱立倫、立委王金平、國民黨主席吳敦義都有意角逐總統寶座，現在國民黨黨內傳出拱高雄市長韓國瑜參選的聲浪。對此，國民黨台北市議員李明賢也表示，基層拱韓國瑜只有一個關鍵理由，那就是「能打敗柯文哲，唯有韓國瑜」，他力挺韓國瑜直攻2020。

李明賢1日在臉書表示，「支持韓國瑜直攻2020」，這是他經常在基層聽到的心聲，也與他看法一致，倘若台北市長柯文哲2020年可以帶職參選，韓國瑜未嘗不可？畢竟，唯有打下江山才能治理江山，在野黨要推就推最強的總統參選人，唯有韓國瑜能否夠打敗柯文哲。

李明賢認為，除非柯文哲棄選，否則柯文哲參選，韓國瑜就要參選，而國民黨初選辦法應照以往慣例，「全民調」或「民調七成、黨員三成」，這是最公平也唯一令人信服的辦法，基層多數也贊成；此外，初選辦法要及早公佈，不應拖過三月底，唯有民意與黨意緊密結合，國民黨才能重返執政。

李明賢指出，美式初選不是不能討論，但要先訂出「日出條款」，最快2024年才能適用，2020不適用，國民黨內的各天王各有能量，但也有各自包袱，因此，基層確實出現串聯甚至準備連署挺韓國瑜參選2020的聲音，最遲年後會出現。

李明賢提及，基層拱韓只有一個關鍵理由，「能打敗柯文哲，唯有韓國瑜」，不能讓民進黨繼續亂下去，更不能讓柯文哲漁翁得利，這一戰只能直球對決。