謝龍介挑戰「翡翠綠」大本營！爆阿扁年代7票出走　麻豆全村民抓漏

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國民黨台南市黨部主委謝龍介投入第二選區立委補選，挑戰「全台最綠選區」。謝龍介形容，該選區與「翡翠」一樣綠，但如今伴隨韓流效應，加上這段時間的在地耕耘，他相信一定能衝破這道銅牆鐵壁。他透露，現在許多鄉親已經打算拿20％的機會來賭他，希望他能替農漁民找出活路。

謝龍介日前表示，台南第二選區立委有14個行政區，以農漁民居多，可以說是「綠得出汁」。先前陳水扁競選總統時，連戰在麻豆某個里1000多張選票裡只拿到7票，事後整個村的人都在找這7票是誰投的，全台最綠選區名符其實。但他認為，越困難的地方越是要拚，現在不拚更待何時？即便該選區是銅牆鐵壁，他也會靠長期耕耘成績和韓流一舉衝破。

▲▼台南第二選區選情激烈，有機會出現「三雄鼎立」的局面。（圖／東森新聞，下同）

根據《聯合新聞網》報導，謝龍介說，這段時間他勤跑基層，發現該區已經不如過往那樣綠，因為台南市5席立委都選了3屆12年，席次都是民進黨的，現在農漁民想說5席裡面有1席給國民黨立委做做看，或許會有新氣象，等於是用20%的機會來賭他們的幸福，這就是他的機會。他強調，自己言出必行，一定說到做到，不會信口開河，若上任會致力拚經濟，幫農漁民找到出路。

至於韓流效應能否真的加持？謝龍介日前透露，許多鄉親朋友現在一見到他就問「韓國瑜什麼時候才來台南」，但他知道韓國瑜每天都很拚，常為了市政忙得不好開交，所以一直沒有對外確定。如今韓國瑜點頭願意主動站台，他點滴在心頭，目前雙方已敲定今年2月24日在台南合體。