對手變下屬...如今被拱選總統　陳其邁：選不選要看韓國瑜

▲陳其邁與韓國瑜在辯論會結束後握手相擁。（圖／三立提供）

政治中心／綜合報導

面對昔日對手、高雄市長韓國瑜近日頻頻被拱選總統，行政院副院長陳其邁1日表示，韓國瑜剛當選高雄市長，有很多政見要落實，大家都給予很高期待，至於選不選總統，要看韓國瑜，他沒有任何評論。

韓國瑜4、5月受邀至美國哈佛大學演講，備受關注，因為總統蔡英文、國民黨主席吳敦義、前新北市長朱立倫與台北市長柯文哲今年也要去美國；而國民黨黨內也傳出拱韓國瑜參選的聲浪，台北市議員王鴻薇、李明賢，以及前立委蔡正元都表態力挺。

面對昔日對手韓國瑜被拱選總統，陳其邁1日下午到小港機場視察春節疏運及非洲豬瘟防疫時表示，「韓市長剛當選高雄市長沒多久，一定有很多政見要落實，我們都期待韓市長把市長的工作做好，我一直講市長做得好是市民的福氣，我們對韓市長都有很高期待，選不選總統，這個要問韓市長，我沒有任何評論」

針對台南立委補選被外界解讀為「瑜邁之爭」延長賽，陳其邁回應，高雄市長選舉已結束，人民選韓國瑜，尊重市民選擇，與韓國瑜的競爭已結束，現在是攜手建設高雄的時刻。

另一方面，陳其邁到小港機場視察入境旅客通關檢查執行作業情形並慰勞第一線同仁。陳其邁表示，小港機場是台灣重要國門之一，春節期間出入境旅客眾多，非洲豬瘟防疫工作更要落實，而行政院長蘇貞昌也特別指示防疫視同作戰，他期許同仁嚴格把關，落實高風險地區入境旅客實施100%手提行李檢查，防疫滴水不漏，將非洲豬瘟阻絕境外。